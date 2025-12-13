En vivo
Tres personas muertas y más de 18 desaparecidas por inundaciones tras desbordamiento de un río

Tres personas muertas y más de 18 desaparecidas por inundaciones tras desbordamiento de un río

La temporada de lluvias anterior dejó a más de 601.000 personas afectadas, a 97.506 familias damnificadas, 2.416 viviendas destruidas y 7.094 casas afectadas.

Foto: captura de pantalla
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de dic, 2025

