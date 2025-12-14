La fruta que ayuda a reducir el colesterol y disminuye el riesgo cardíaco en pocas semanas

Muchas veces la salud no se descuida por falta de información, sino por rutina. Comer a deshoras, elegir lo más rápido y dejar para después los chequeos médicos se vuelve parte del día a día, hasta que el cuerpo da una señal de alerta. El colesterol alto es una de las más comunes y silenciosas, no duele, no avisa, pero aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Frente a este panorama, la alimentación es una de las primeras líneas que la persona puede tener para defenderse, y algunas frutas ayudan a disminuir las enfermedades y favorecen el cuidado del corazón.

Entre ellas, una ha llamado la atención de la comunidad científica por su capacidad para contribuir a la reducción del colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.



La fruta que ayuda a reducir el colesterol y disminuye el riesgo cardíaco

Diversos estudios nutricionales señalan que la papaya aporta fibra dietética soluble, un componente esencial para disminuir la absorción de grasas y colesterol en el intestino.



De acuerdo con investigaciones citadas por la American Heart Association, una dieta rica en fibra puede reducir en gran medida “los niveles de colesterol LDL y mejorar el perfil lipídico en adultos”.

Además, la papaya es fuente de antioxidantes como las vitaminas A, C y E, así como “carotenoides como el licopeno, compuestos que ayudan a prevenir la oxidación del LDL”.

Este proceso es clave, ya que el colesterol oxidado es el que se adhiere con mayor facilidad a las paredes de las arterias, favoreciendo la aterosclerosis, según explican especialistas en cardiología preventiva de la Cleveland Clinic.



Minerales y compuestos, otros beneficios que ofrece la papaya

Otro nutriente relevante que trae la papaya es el potasio, mineral que ayuda a la relajación de los vasos sanguíneos y al control de la presión arterial. Estudios clínicos asocian una ingesta adecuada de potasio con un menor riesgo de enfermedad coronaria y eventos cerebrovasculares.

Además, investigaciones experimentales publicadas en revistas científicas de nutrición también han demostrado que “los extractos de papaya pueden reducir el colesterol total y el LDL en modelos animales alimentados con dietas altas en grasas, además de mostrar efectos antiinflamatorios a nivel vascular”.



¿Cómo consumirla para aprovechar sus beneficios?

Una papaya mediana aporta cerca de cinco gramos de fibra, más del 100% de la recomendación diaria de vitamina C y una cantidad significativa de potasio.

Los expertos recomiendan consumirla fresca, preferiblemente en el desayuno o en preparaciones sencillas como ensaladas o batidos, evitando el exceso de azúcar añadida.

Aunque las semillas contienen compuestos bioactivos, su consumo debe ser moderado para evitar molestias digestivas. No obstante, lo más recomendable es consultar al médico antes de hacer cualquier cambio en la alimentación.

Si bien la papaya no sustituye tratamientos médicos ni reemplaza un estilo de vida saludable, varios estudios coinciden en que su inclusión regular dentro de una dieta equilibrada puede ayudar a reducir el colesterol y proteger el corazón.