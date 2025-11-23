Lista de alimentos que ayudan a limpiar las arterias de forma natural: reducen el colesterol

Mantener las arterias en buen estado es clave para preservar la salud cardiovascular. Estos vasos sanguíneos son los encargados de transportar la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo y, cuando se obstruyen por la acumulación de colesterol, pueden desencadenar complicaciones serias como hipertensión, angina de pecho o infartos.

Aunque no existe un alimento “milagroso”, sí hay productos que, según especialistas en nutrición, contribuyen a mejorar el flujo sanguíneo y a reducir la presencia de grasas dañinas en el organismo.

En general, seguir un plan de alimentación variado, rico en nutrientes y bajo en productos ultraprocesados es la base para cuidar el sistema cardiovascular.

Sin embargo, algunos ingredientes han demostrado tener beneficios adicionales por su composición y por la manera en que actúan en el cuerpo. A continuación, algunos de los más recomendados:



Ajo

El ajo destaca por su alto contenido en antioxidantes, sustancias que combaten los radicales libres y reducen la inflamación.



Consumirlo con frecuencia puede favorecer la circulación sanguínea y ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL, conocido como “malo”. Además, su efecto vasodilatador contribuye a un flujo más eficiente de la sangre.

Aceite de oliva

El aceite de oliva, especialmente el extra virgen, es uno de los pilares de la dieta mediterránea. Aporta ácidos grasos esenciales y compuestos antiinflamatorios que ayudan a regular los niveles de colesterol.

No obstante, los nutricionistas recuerdan que su consumo debe ser moderado, ya que sigue siendo un alimento calórico y un exceso podría ser contraproducente.

Avena

Este cereal es reconocido por su capacidad para brindar saciedad y energía de forma prolongada, lo que la convierte en una excelente opción para desayunos o colaciones.

Su riqueza en fibra soluble contribuye a eliminar parte del colesterol a través del sistema digestivo, favoreciendo un perfil lipídico más saludable.

Brócoli

El brócoli es un vegetal cargado de vitamina K, clave para múltiples procesos orgánicos y para la correcta asimilación del calcio. Su contenido en fibra favorece la eliminación de desechos y toxinas, lo que indirectamente apoya la salud arterial. Además, aporta antioxidantes que ayudan a mantener a raya la inflamación.

Los expertos recomiendan consumir entre 20 y 38 gramos de fibra al día, dependiendo del sexo y de las necesidades individuales. Para alcanzar esta meta, se sugiere priorizar harinas integrales, frutas frescas y vegetales en cada comida.