Blu Radio  / Salud  / La fruta que cardiólogos recomiendan comer a las 11 de la mañana: reduce el colesterol

La fruta que cardiólogos recomiendan comer a las 11 de la mañana: reduce el colesterol

Cardiólogos revelan cuál es la fruta que, si se come a cierta hora del día, puede ayudar a reducir el colesterol malo y cuidar la salud del corazón de forma natural.

Cardiólogo advierte las tres causas más comunes por las que su colesterol está alto
Colesterol / imagen de referencia.
Foto: Freepik
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Una costumbre tan simple como elegir bien el refrigerio de media mañana podría marcar una gran diferencia en la salud del corazón.

La Fundación Británica del Corazón reveló que existe una fruta en particular que, consumida alrededor de las 11:00 a. m., puede ayudar a reducir el colesterol, controlar la presión arterial y mantener la energía estable durante el día: se trata del banano.

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo. Problemas como la hipertensión y el colesterol alto provocan la acumulación de placa en las arterias, lo que eleva el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular.

Ante esto, los cardiólogos insisten en que la prevención comienza con pequeños gestos diarios, entre ellos, elegir una fruta en lugar de un snack ultraprocesado a media mañana.

Mujer comiendo banano en la mañana
El banano es el mejor snack antes del almuerzo.
Foto: Freepik

Este momento, sobre las 11:00 de la mañana, según los especialistas, es clave porque el organismo atraviesa una leve caída de energía y muchas personas tienden a recurrir a productos altos en azúcar o grasa.

Comer un banano en ese horario no solo aporta saciedad y energía natural, sino que además contribuye a mantener la salud del sistema circulatorio.

Beneficios del banano para la salud cardiovascular

Esta fruta tropical, además de ser económica y fácil de encontrar, concentra nutrientes que actúan directamente sobre la presión arterial y el colesterol:

  • Rico en potasio: ayuda a regular la presión arterial y favorece la eliminación de sodio a través de la orina.
  • Aporta fibra soluble: contribuye a disminuir los niveles de colesterol LDL (colesterol “malo”).
  • Fuente de energía natural: sus carbohidratos complejos brindan un impulso sostenido sin generar picos de glucosa.
  • Contiene antioxidantes: combate la inflamación y protege las células del daño oxidativo.

De acuerdo con los expertos, consumir dos bananos pequeños al día (equivalente a un gramo de potasio) puede ayudar a reducir la tensión arterial y prevenir la acumulación de colesterol en el torrente sanguíneo.

El banano ayuda a disminuir la presión arterial, según estudio
El banano contiene potasio, que ayuda a disminuir la presión arterial.
Foto: Unsplash

¿Por qué es bueno comer un banano a las 11 de la mañana?

La Fundación Británica del Corazón recomienda incorporar el banano durante el tentempié de media mañana. En lugar de galletas o dulces, esta fruta ayuda a mantener los niveles de azúcar estables y a evitar el “bajón” de energía previo al almuerzo.

Además, su digestión ligera y su alto contenido de potasio lo convierten en el snack perfecto antes de hacer ejercicio o para sobrellevar la jornada laboral.

Cuidar el corazón no siempre requiere grandes esfuerzos. Cambiar una galleta por un banano puede ser un primer paso para equilibrar el colesterol, mantener la presión estable y mejorar la salud a largo plazo.

