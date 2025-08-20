Cardiólogo advierte las tres causas más comunes por las que su colesterol está alto

El colesterol alto es un problema de salud que afecta a millones de personas en el mundo y que, de no controlarse, aumenta considerablemente el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades cardiovasculares.

Aunque muchos asocian esta condición únicamente con una mala alimentación, los especialistas advierten que no siempre se trata de comer grasas en exceso.

El cardiólogo Aurelio Rojas, reconocido por su labor educativa en redes sociales, explica que el colesterol es una sustancia grasa indispensable para funciones vitales del organismo.

Sin embargo, cuando los niveles de colesterol LDL —conocido como “colesterol malo”— se elevan más de lo recomendado, este puede acumularse en las arterias y obstruir el flujo sanguíneo.

Esta fruta es rica en fibra y antioxidantes que eliminan el colesterol malo Foto: Unsplash

De acuerdo con el especialista, más del 70 % del colesterol en la sangre no proviene directamente de los alimentos, sino que es producido por el hígado. Esto significa que hay otros factores internos que juegan un papel crucial.

El colesterol alto no siempre es sinónimo de comer mal. Inflamación, genética y metabolismo de los carbohidratos tienen igual o más importancia asegura Rojas

1. Producción excesiva del hígado

El hígado es el órgano encargado de fabricar colesterol de manera natural. Cuando existe inflamación en el organismo o predisposición genética, este puede incrementar su producción y elevar los niveles en sangre.

En casos como la hipercolesterolemia familiar —un trastorno hereditario— el hígado no procesa de forma adecuada el colesterol LDL, lo que provoca que se acumule en exceso desde edades tempranas, incluso en personas con hábitos de vida saludables.



2. El azúcar como fuente indirecta

Aunque pueda sonar contradictorio, el consumo elevado de azúcares simples y harinas refinadas también es una de las causas más frecuentes del colesterol alto.

Según el cardiólogo, este tipo de alimentos estimula la lipogénesis hepática, un proceso mediante el cual el hígado transforma el exceso de azúcares en grasa. El resultado: aumento de triglicéridos, elevación del colesterol LDL y disminución del HDL, conocido como colesterol “bueno”.



3. La genética como factor determinante

El componente hereditario es una de las razones más difíciles de controlar. Cuando existen mutaciones en los receptores hepáticos que eliminan el colesterol LDL, el cuerpo simplemente no logra depurarlo de manera eficiente.

Esto hace que algunas personas necesiten tratamiento médico desde etapas tempranas, ya que los niveles altos se presentan incluso en la infancia.

Claves para controlar el colesterol

Más allá de la genética, adoptar un estilo de vida saludable es fundamental para mantener los niveles dentro de los rangos recomendados. Una dieta balanceada que incluya grasas saludables, la práctica regular de ejercicio y evitar el exceso de alcohol y tabaco son medidas que marcan la diferencia.

Los especialistas recomiendan realizar chequeos médicos periódicos, pues el colesterol alto no siempre presenta síntomas evidentes. Detectarlo a tiempo puede prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida.

