Una de cada cuatro muertes en Colombia está relacionada con enfermedades cardiovasculares

La Fundación Colombiana del Corazón reveló que una de cada cuatro muertes registradas en Colombia está asociada con enfermedades cardiovasculares, lo que equivale a cerca de 80.000 fallecimientos anuales. De esa cifra, el 17 % corresponde a eventos isquémicos del corazón, un 5 % a accidentes cerebrovasculares y otro 5 % a complicaciones derivadas de hipertensión arterial y diabetes. Es decir, el 25 % de las muertes en Colombia son por causas cardiovasculares.

Juan Mauricio Cárdenas, presidente de la entidad, advirtió que este panorama tendría un impacto negativo debido a las dificultades que enfrentan los pacientes para acceder a tratamientos y medicamentos.

“Cuando las personas no pueden asistir a sus controles periódicos, no pueden recibir los medicamentos para sus diferentes patologías, el impacto va a ser negativo y, obviamente, hay muchas personas que se están descompensando desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares”, afirmó el presidente.

Increíble hallazgo: descubren proteína que controlaría obesidad, diabetes y más enfermedades Foto: ImageFx

También añadió que “todas estas modificaciones que ha tenido el sistema en los últimos meses han generado que muchas personas hayan perdido ese control y esa posibilidad de mantenerse estables y, obviamente, la posibilidad de mantener su sobrevida”.



El pronunciamiento se dio durante el lanzamiento de la campaña “Manos que salvan vidas”, realizada en el marco del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), conmemorado cada 16 de octubre. La iniciativa busca capacitar a los ciudadanos en maniobras básicas de reanimación.

De acuerdo con la Fundación, solo 1 de cada 10 colombianos recibe maniobras de RCP antes de llegar a un hospital, pese a que una intervención oportuna puede duplicar o triplicar las probabilidades de sobrevivir ante un paro cardíaco súbito. Cada minuto sin reanimación reduce un 10 % las posibilidades de vida.

El presidente recordó que existen cuatro pasos fundamentales para brindar asistencia: verificar que el entorno sea seguro, evaluar la respuesta de la persona, activar el sistema de emergencias y realizar masaje cardíaco inmediato.