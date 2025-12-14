La última publicación del payaso Tuki Tuki, asesinado tras acudir a una fiesta falsa

El asesinato del payaso conocido como Tuki Tuki ha causado indignación y tristeza entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento.

El caso, que hoy es materia de investigación por parte de las autoridades, está rodeado de engaños y detalles que han generado preguntas sobre la forma en la que fue llevado hasta el lugar donde perdió la vida.

Los hechos ocurrieron el jueves 11 de diciembre en el sector de Huaycán, en Lima (Perú). Ese día, el payaso salió de su vivienda para cumplir con lo que parecía ser un trabajo más. Según relataron sus familiares, había sido contratado para asistir a una fiesta, pero al llegar se encontró con un panorama completamente distinto al esperado.

Quiénes mataron a Tuki Tuki Foto: Redes Sociales

¿Cuál fue la última publicación de Tuki Tuki?

Horas antes del crimen, Tuki Tuki había tenido una actividad normal en redes sociales, como solía hacerlo cuando se preparaba para jornadas largas de presentaciones. En su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 110.000 seguidores, publicó una imagen relacionada con la temporada de diciembre, un mensaje sencillo que hoy cobra un significado especial, pues fue lo último que compartió antes de ser asesinado.



Detrás del personaje estaba Roger Gallegos Rodríguez, un joven que desde 2017 se ganó un nombre como uno de los payasos más conocidos de Lima. Con música, juegos y humor, logró construir una carrera estable y una comunidad que lo seguía tanto en fiestas infantiles como en redes sociales. En fechas como Navidad, su trabajo se intensificaba y su agenda solía estar llena.

De acuerdo con la versión entregada por la familia, una mujer fue quien contactó al payaso para contratarlo y le envió la ubicación de la supuesta fiesta. Al llegar al sitio, no había decoración, invitados ni salón. Además, la persona que hizo la solicitud dejó de responder llamadas. Minutos después, dos hombres que se movilizaban en motocicleta se acercaron y dispararon contra el grupo.



¿Cómo murió Tuki Tuki?

Tuki Tuki murió tras recibir varios impactos de bala, mientras que dos acompañantes resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. Sus familiares han pedido a la Policía Nacional del Perú que investigue de manera puntual el número desde el que se hizo la contratación, pues consideran que se trató de una trampa.

Además, revelaron que el payaso había recibido amenazas y posibles intentos de extorsión meses atrás, hechos que ya están en manos de las autoridades. Medios locales también señalaron que años atrás habría sobrevivido a otro ataque. Por ahora, no se reportan capturas ni se ha esclarecido el móvil del crimen, mientras crece el clamor por justicia.