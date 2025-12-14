En vivo
Mundo  / La última publicación del payaso Tuki Tuki, asesinado tras acudir a una fiesta falsa

La última publicación del payaso Tuki Tuki, asesinado tras acudir a una fiesta falsa

El payaso Tuki Tuki fue asesinado tras acudir a una supuesta fiesta que nunca existió. Su última publicación en redes hoy cobra fuerza en medio de la investigación.

