Revelan detalles del asesinato de 'Tuki Tuki': responsables le habrían pedido dinero para no matarlo

El pasado 11 de diciembre, un hecho violento sacudió al mundo del entretenimiento infantil en Perú. En el distrito de Ate, en Lima, fue asesinado Rogers Gallegos Rodríguez, conocido popularmente como ‘Tuki Tuki’, un payaso ampliamente reconocido por su trabajo en fiestas infantiles y celebraciones familiares. Su muerte generó conmoción entre colegas, vecinos y familias que durante años lo vieron como un personaje cercano, alegre y comprometido con llevar sonrisas a los niños.

El crimen ocurrió, según las primeras versiones, luego de que el artista atendiera una invitación para animar una fiesta infantil. Nadie imaginó que aquella jornada, que parecía una más dentro de su rutina laboral, terminaría de manera trágica. Personas cercanas a Gallegos lo describieron como un trabajador incansable, con una trayectoria construida a pulso y sin antecedentes de conflictos públicos.



Asesinato de ‘Tuki Tuki’: así ocurrieron los hechos

De acuerdo con información revelada por el diario La República y testimonios de familiares, Gallegos recibió una invitación de última hora para participar en una fiesta infantil. Al lugar llegó acompañado por su DJ y su mánager. Sin embargo, al tocar la puerta, nadie salió a recibirlos.

El artista decidió comunicarse con la persona que lo había contratado. Según relató su madre, le indicaron que estaban alistando a la menor homenajeada y que en pocos minutos abrirían la puerta. Mientras esperaban, una motocicleta llegó al lugar con dos hombres a bordo, quienes dispararon directamente contra Gallegos, causándole la muerte en el sitio.

El ataque ocurrió en cuestión de segundos y no dio oportunidad de reacción. El hecho dejó en shock a quienes lo acompañaban y a los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos.



Muere artista Roger Gallegos Rodríguez, reconocido como Payaso 'Tuki Tuki' Foto: redes sociales

¿Quiénes serían los responsables del asesinato de 'Tuki Tuki'?

Las autoridades manejan como principal línea de investigación un caso de extorsión. Según revelaron familiares de ‘Tuki Tuki’, el artista venía recibiendo amenazas desde hacía cerca de dos años. Cuatro meses antes de su asesinato, presuntos delincuentes le habrían exigido el pago de 50.000 soles a cambio de no atentar contra su vida.

Las intimidaciones no se limitaron a llamadas o mensajes. De acuerdo con los testimonios, los extorsionistas habrían llegado a dejar una granada en su vivienda como advertencia. Gallegos se negó a pagar el dinero y, por temor, incluso se ausentó de su casa durante varias semanas para evitar a los criminales.

Tras su asesinato, la familia pidió respeto en medio del dolor y solicitó a las autoridades celeridad para esclarecer los hechos. La comunidad artística y numerosos ciudadanos esperan respuestas rápidas sobre el crimen que apagó la vida de uno de los personajes más queridos del entretenimiento infantil en Perú.