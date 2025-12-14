En vivo
Santanderes  / Reconocimiento a la vocación policial en Bucaramanga: "Noche de Exaltación a los Mejores"

Reconocimiento a la vocación policial en Bucaramanga: “Noche de Exaltación a los Mejores”

Diecinueve categorías reconocieron el trabajo operativo, preventivo y administrativo de hombres y mujeres de la Policía que fortalecen la seguridad y la convivencia ciudadana.

