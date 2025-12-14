Reconocimiento a la vocación policial en Bucaramanga: “Noche de Exaltación a los Mejores”

En un acto solemne y cargado de reconocimiento institucional, la Policía Nacional realizó en Bucaramanga la I Versión del Premio “Noche de Exaltación a los Mejores”, una iniciativa creada para destacar la vocación de servicio, el compromiso y la valentía de los hombres y mujeres que integran la institución y trabajan diariamente por la seguridad y la convivencia ciudadana.

La ceremonia fue presidida por el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, quienes estuvieron acompañados por autoridades civiles, militares e invitados especiales.

Durante el evento se entregaron reconocimientos en 19 categorías, que reflejan la integralidad del servicio policial, exaltando labores operativas, administrativas, preventivas, comunitarias y de liderazgo, así como acciones de alto impacto en la protección de la vida y el orden público.

Entre los galardonados se destacan el mayor Oliveros Campo Edi Merk, como mejor comandante de estación del año; el subcomisario Amado Romero Alexander, mejor comandante de CAI; y la intendente Yesica Alejandra Jiménez Sierra, reconocida como mejor oficial operativo del año. Asimismo, fueron exaltados patrulleros, mandos del nivel ejecutivo, personal administrativo, funcionarios no uniformados y grupos especiales.



Uno de los momentos más significativos fue el reconocimiento a los equipos de alto rendimiento, entre ellos el Grupo de Operaciones Especiales, el Grupo de Comunicaciones Estratégicas y el Grupo de Infancia y Adolescencia, por su impacto operativo, preventivo y comunicacional en el área metropolitana.

También se destacaron casos emblemáticos, como el mejor caso preventivo del año, otorgado a la Policía Comunitaria de la Estación Centro, y el mejor caso operativo destacado, a cargo del Grupo Investigativo de Delitos contra la Vida.

Durante su intervención, el brigadier general William Quintero Salazar resaltó el significado de este reconocimiento para la institución:

“Cada uno de los homenajeados demuestra que el servicio a la comunidad no es solo una misión, sino una convicción que se honra con disciplina, coraje y humanidad. Ellos son el reflejo del compromiso que mueve a nuestra Policía Nacional y que sostiene la seguridad del área metropolitana de Bucaramanga”.

La “Noche de Exaltación a los Mejores” se proyecta como una distinción anual, orientada a fortalecer el liderazgo, la excelencia y el sentido de pertenencia institucional, al tiempo que reconoce públicamente a quienes, con su labor diaria, dignifican el servicio policial y fortalecen el vínculo con la comunidad santandereana.