FIFA le daría una 'mano' a Bolivia: Selección de Concacaf se bajaría del repechaje

La ilusión de Bolivia por regresar a un Mundial podría recibir un impulso inesperado a partir de una decisión de la FIFA que hoy está en evaluación. Una crisis institucional en Surinam, selección de la Concacaf que debía enfrentar a ‘La Verde’ en el repechaje intercontinental, abrió un escenario que vuelve a poner a soñar al equipo sudamericano con la cita mundialista de 2026.

Por ahora, la Federación Boliviana de Fútbol sigue con atención lo que pueda definir el máximo organismo del fútbol mundial, que aún no se ha pronunciado de manera oficial. Mientras tanto, el caso genera expectativa y cautela, conscientes de que cualquier decisión dependerá exclusivamente de la FIFA.



Crisis institucional de Surinam pone en alerta a la FIFA

El origen del problema no está en lo deportivo. Grupos opositores dentro de la Federación de Fútbol de Surinam impugnaron las elecciones de su directiva ante tribunales civiles, un hecho que encendió las alarmas en el máximo organismo del fútbol mundial. Como consecuencia de ese proceso, las cuentas del organismo fueron congeladas, una medida que va en contravía de los estatutos de la FIFA.

Para la entidad que rige el fútbol mundial, los conflictos internos de las federaciones deben resolverse por vías deportivas y no a través de la justicia ordinaria. La normativa es clara: cualquier interferencia externa puede derivar en sanciones severas, incluida la suspensión de competencias internacionales.

Con este panorama, se abre la posibilidad de que Surinam quede excluida del repechaje intercontinental rumbo al Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. De confirmarse, el impacto no sería menor en la ruta de clasificación.



Bolivia se ilusiona con el Mundial 2026

Bolivia tenía previsto enfrentar a Surinam el 26 de marzo de 2026 en México, en lo que sería el primer cruce del repechaje intercontinental. Sin embargo, si la FIFA ratifica una sanción contra la selección caribeña, ese partido no se disputaría.

En ese escenario, la selección boliviana avanzaría directamente a la siguiente fase, lo que le permitiría pelear el cupo mundialista en un solo partido. Sería una oportunidad única para volver a una Copa del Mundo tras más de tres décadas de ausencia.

El panorama, de momento, quedaría así:



Bolivia avanzaría sin jugar ante Surinam.

Su rival directo sería Irak, clasificado a esa instancia por ranking.

El ganador de ese partido obtendría uno de los últimos cupos al Mundial 2026.

Aun así, el optimismo en Bolivia se maneja con cautela, a la espera de una confirmación oficial por parte de la FIFA.



Otro de la Concacaf se metería a la pelea

Existe, además, otra alternativa. El reglamento del repechaje contempla la posibilidad de reemplazar a una selección sancionada, aunque no fija criterios específicos. En ese contexto, Honduras aparece como el principal candidato a ocupar la eventual vacante, tras haber sido segundo en su grupo de Concacaf, por detrás de Surinam.

El repechaje intercontinental se disputará en marzo de 2026, con México como sede y partidos únicos en ciudades como Guadalajara y Monterrey, un formato que deja poco margen de error y mantiene abiertas todas las expectativas.