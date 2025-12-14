Fiscalía imputa a dos hombres por graves casos de maltrato animal en Atlántico y Cundinamarca

La Fiscalía General de la Nación imputó a dos hombres por su presunta responsabilidad en graves hechos de maltrato animal ocurridos en los departamentos de Atlántico y Cundinamarca, en procesos adelantados con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma).

En Barranquilla, un fiscal de la Seccional Atlántico imputó el delito de muerte de animal agravado a Haibib Leonardo Mosquera Navarro. De acuerdo con la investigación, el hombre habría tomado por las extremidades a una canina criolla llamada Princesa y la habría golpeado en repetidas ocasiones contra el piso, causándole la muerte el pasado 27 de octubre, en plena vía pública. El señalado agresor fue capturado por unidades del CTI y de la Policía Nacional y, durante las audiencias celebradas, no aceptó los cargos.

En un segundo caso, ocurrido en el municipio de Cáqueza, Cundinamarca, la Fiscalía imputó el delito de lesiones agravadas que afectaron gravemente la salud o integridad física del animal a Jhon Jair Parrado López. Según el ente acusador, el hombre sería el presunto responsable de realizar actos sexuales contra una canina criolla llamada Galleta, hechos que habrían ocurrido el pasado 4 de diciembre. En este proceso, el imputado aceptó los cargos cargo.

La Fiscalía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier conducta que atente contra la vida y el bienestar de los animales.