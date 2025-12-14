‘Costeños’ y ‘Pepes’ estarían dispuestos a entregar armas como presunta muestra de paz

Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, jefes de las bandas criminales de Los Costeños y Los Pepes, alegan que están tan comprometidos con la posibilidad de entablar un eventual diálogo de paz con el Gobierno nacional que hasta tendrían disposición de realizar una entrega de armas en el mediano plazo, siempre y cuando avancen los acuerdos establecidos en los acercamientos exploratorios.

Declaró Cristian Morelli, abogado de Digno Palomino, en primicia a Blu Radio que aunque esta es una propuesta que no ha sido socializada en los encuentros citados hasta hoy, es una idea que podría nacer en un futuro cercano si hay una evaluación positiva luego de la presunta tregua que protagonizan en estos momentos ambas estructuras.

“En estos momentos un compromiso de entrega de armas dentro del proceso de paz que venimos acordando con el Alto Comisionado (Otty Patiño), no se ha pactado ni se ha plasmado por escrito como sí lo ha sido la tregua delictiva”, dijo inicialmente.

“No descarto que mi representado, en conjunto con el señor Jorge Eliecer Díaz, pudiese eventualmente más adelante, ya dentro de este proceso con el Estado, pactar unas entregas de armas, así como la extensión de la tregua que queremos que sea una realidad, al igual que la formalización del acuerdo de paz para una Barranquilla tranquila y libre de escenarios de violencia”, agregó.



Recordemos que en octubre de 2024, alias 'Castor' realizó una primera entrega de armas, en cuyo lote dejado en manos de la Fiscalía General de la Nación habían 14 pistolas y 14 revólveres. Sin embargo, ese episodio se propició cuando Jorge Eliecer Díaz buscaba un preacuerdo con las autoridades para beneficios en sus procesos judiciales.

Allí se estimó que Los Costeños, la banda dirigida por ‘Castor’, tenía alrededor de 2.500 hombres en armas, distribuidos en unos 50 grupos operativos que mantenían una disputa violenta en Barranquilla y sus alrededores.