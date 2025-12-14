En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / ‘Costeños’ y ‘Pepes’ estarían dispuestos a entregar armas como presunta muestra de paz

‘Costeños’ y ‘Pepes’ estarían dispuestos a entregar armas como presunta muestra de paz

En octubre de 2024, alias Castor realizó una primera entrega de armas, en cuyo lote dejado en manos de la Fiscalía General de la Nación había 14 pistolas y 14 revólveres.

Leyton Barrios rector.jpg
Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes fue imputado por 17 homicidios en el Atlántico
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

