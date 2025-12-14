María Corina Machado respalda completamente la estrategia de Donald Trump en Venezuela

María Corina Machado, líder opositora y Nobel de Paz, habló desde Oslo, donde se refirió a la estrategia de Donald Trump en Venezuela. Machado respaldó la iniciativa que ha emprendido el presidente estadounidense como los bombardeos en aguas del Caribe y el cierre del espacio aéreo en su país. María Corina aseguró que Trump es un 'campeón de la libertad y que los venezolanos están agraddecisos con su gestión.

"Apoyo absolutamente la estrategia de Trump. Creo que es un campeón de la libertad en este hemisferio. Por eso le he dedicado este premio. Finalmente ha puesto a Venezuela donde debería estar", aseguró la opositora venezolana.

En este sentido, Machado indicó que la dictadura de maduro no es 'convencional' pues, según ella, Venezuela se ha convertido en un lugar seguro para la delincuencia internacional, de países como Rusia, Irán, Cuba y grupos armados como Hezbolá y Hamás. La líder opositora incluso mencionó a las guerrillas colombianas y los cárteles de la droga como protegidos y dirigidos por el dictador venezolano.

"Maduro fue quien le declaró la guerra al pueblo venezolano. No queríamos una guerra. Estamos sufriendo cientos de miles de asesinatos y ejecuciones forzadas", indicó.



Finalmente, Machado se refirió a Vladimir Putin y la injerencia de Rusia en Venezuela. La líder opositora aseguró que para Rusia no es una prioridad ayudar ni pelear por Venezuela pues, según ella, al presidente ruso no le sobran recursos para invertir en un régimen que igual, 'se demoronará'. Recalcó también que el díka en el que Estados Unidos logre sacar a Maduro del poder, miles de migrantes venezolanos regresarán de todo el mundo a su hogar.