Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

María Corina Machado agradece a quienes "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera estar en Oslo

María Corina Machado agradece a quienes "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera estar en Oslo

"Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela", dijo Machado.

