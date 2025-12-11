María Corina Machado agradece a quienes "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera estar en Oslo

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, agradeció este jueves la ayuda de aquellas personas que "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera salir de la clandestinidad en Venezuela y llegar a Oslo, en lo que ha descrito como "una experiencia bastante extraordinaria".

"Quiero aprovechar para agradecer a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera estar aquí hoy. Algún día podré contarlo —no quiero ponerlos en riesgo ahora, por supuesto", señaló en una rueda de prensa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, y de todas partes y por qué Venezuela importa para el mundo dijo.

"Todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro”

La opositora venezolana María Corina Machado, que dejó su país para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo, afirmó este jueves que estar en la oposición es un "peligro".

"Todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro" declaró Machado en inglés durante una visita al Parlamento, aludiendo a las circunstancias en las que logró salir hacia Noruega.

Manifestar su oposición al poder del presidente Nicolás Maduro "es muy peligroso", añadió la opositora de 58 años, que dará una rueda de prensa a las 11h30 GMT, según anunció el Instituto Nobel.



María Corina Machado.

María Corina Machado asegura que la "tiranía" en Venezuela acabará "muy pronto"

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró este jueves en Oslo que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto", un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que recogió su hija.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó, en inglés, la opositora de 58 años en el Parlamento noruego.

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", añadió, asegurando además que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

Asimismo, Machado agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera viajar a Oslo.

Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó tarde para asistir a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa.

Machado reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.

El presidente venezolano Nicolás Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

Machado, implacable crítica de Maduro, salió a saludar desde el balcón de su hotel después de las 02H00 (01H00 GMT), recibiendo una ovación. Luego cantó con la gente el himno nacional de Venezuela.

Cuando bajó a la calle a saludar a los seguidores, la recibieron como a una estrella de rock, al grito de "¡Libertad!" y "¡Valiente!". "¡María ayúdanos a volver!", pedían, rompiendo la calma de la apacible capital noruega.

Muchos entonaban canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una "Venezuela libre".

Fue su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación de Maduro para un nuevo periodo presidencial.

La visita al Parlamento noruego era uno de sus primeros compromisos de su agenda oficial este jueves, cuando también tiene previsto ofrecer una rueda de prensa a las 11H30 GMT, según el Instituto Nobel.