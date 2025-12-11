En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Medio Ambiente  / El nuevo clima que está surgiendo en la Amazonía y que expone a árboles a estrés mortal

El nuevo clima que está surgiendo en la Amazonía y que expone a árboles a estrés mortal

El estudio fue encabezado por la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad