En El Bagre 15.000 personas están sin luz porque grupo armado no permite reparar red eléctrica

Organizaciones sociales denuncian que grupos armados están impidiendo la reparación de una red eléctrica que tiene sin luz a unos 15 mil habitantes del corregimiento en zona rural de El Bagre hace tres días. Exigieron un corredor humanitario para el ingreso de personal técnico de EPM

Confrontaciones entre grupos armados y amenazas a la población civil no son los únicos dramas que en los últimos días han afectado a comunidades en zona rural del municipio de El Bagre, Bajo Cauca de Antioquia. Ahora grupos ilegales estarían impidiendo el acceso al servicio de electricidad. Así lo denunció en las últimas horas la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, quien manifestó que una de estas estructuras ha impedido el acceso a personal técnico de EPM para reparar un daño en el sistema eléctrico en el corregimiento de Puerto López.

La novedad se registra desde hace tres días y según la organización social afecta a unos 15 mil habitantes de 12 veredas: Las Negritas, Arenas Blancas, El Socorro, Villa, Monte Adentro, Bocas de Chicamoque, Cañaveral Chicamoque, El Valparaíso, Mina Nueva, Panamá 9, El Nueve y La Cristalina.

Desde Cahucopana aseguraron que esta situación constituye una posible infracción al Derecho Internacional Humanitario y vulnera de manera grave la dignidad de la población civil por lo que exigieron a la Gobernación de Antioquia gestionar un corredor humanitario para facilitar el ingreso a la zona de los funcionarios de la empresa de servicios públicos.



De igual manera, solicitaron a la Defensoría del Pueblo presencia en la zona y la activación de rutas de atención para la población afectada que también estaría siendo víctima de confinamiento.

Según cifras de diferentes entidades sociales y humanitarias en el departamento, en lo corrido de 2025 se han registrado al menos nuevo eventos de confinamiento, concentrados principalmente en el Norte y Bajo Cauca del departamento.