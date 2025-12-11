En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  /

En El Bagre 15.000 personas están sin luz porque grupo armado no permite reparar red eléctrica

Organizaciones sociales exigieron un corredor humanitario para el ingreso de personal técnico de EPM a la zona sin energía hace ya tres días.

