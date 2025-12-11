Los cuatro últimos modelos de Hyundai y la clave para adquirirlos sin gastar más

Si estás pensando en estrenar carro y buscas una opción confiable, moderna y con respaldo, automotor.co se presenta como una de las alternativas más recomendadas en Bogotá y Chía. En sus sedes de la Calle 146, Bella Suiza, Calle 235 y en el municipio de Chía, los visitantes pueden conocer de primera mano los últimos modelos Hyundai y recibir asesoría personalizada para elegir el vehículo ideal según sus necesidades.

Además del acompañamiento en la compra, automotor.co cuenta con talleres especializados que garantizan un mantenimiento óptimo desde el primer día, lo que se traduce en menores gastos imprevistos y mayor durabilidad. Como señala Ricardo Soler, director de Autos y Motos de Blu Radio, elegir bien y contar con respaldo posventa es la clave para ahorrar a largo plazo: “Menos sorpresas equivale a más ahorro”.

A continuación, una mirada detallada a los cuatro modelos insignia que Hyundai presenta en su portafolio: VENUE, KONA, TUCSON y SANTA FE.



Hyundai Venue: versatilidad y conectividad para el día a día

Ideal para quienes buscan un vehículo urbano, práctico y eficiente. El Hyundai Venue ofrece una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de conexión inalámbrica por Bluetooth.

Su control de tracción, dirección electroasistida y modos de manejo permiten adaptarse con facilidad a distintos tipos de vía, ofreciendo comodidad incluso en terrenos irregulares. Los sensores de parqueo y la cámara de reversa con guías dinámicas hacen que la conducción sea más segura y conveniente. Todo esto respaldado por una garantía de 7 años o 140.000 km, sello distintivo de la marca.



Hyundai Kona: tecnología, eficiencia y diseño con carácter

La Kona combina diseño moderno y desempeño inteligente. Está disponible en versiones a gasolina (motor 2.0L), híbrida (1.6L + motor eléctrico HEV) y 100 % eléctrica, adaptándose a distintos estilos de conducción.

Su sistema de doble pantalla de 12,3 pulgadas, que integra tablero y entretenimiento, crea una experiencia visual innovadora. Además, incorpora asistentes avanzados de conducción como alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril y detección de punto ciego, brindando mayor seguridad y confianza.

Con motores eficientes y tecnologías de ahorro de combustible, la KONA destaca por su autonomía optimizada y su propuesta ecológica sin sacrificar potencia.



Hyundai Tucson: diseño, confort y confianza total

La Tucson redefine la comodidad con un interior moderno y una pantalla digital de 12,3 pulgadas. Su llave inteligente permite acceder y encender el vehículo sin esfuerzo, mientras que la alerta de ocupante trasero refuerza la seguridad de todos los pasajeros, incluidos los más pequeños o las mascotas.

Hyundai respalda este modelo con una garantía líder de 7 años o 140.000 km, reflejo de su compromiso con la durabilidad y la confianza a largo plazo. La Tucson combina diseño, tecnología y espacio en un solo SUV que prioriza la tranquilidad del conductor.



Hyundai Santa Fe Híbrida: potencia, elegancia y espacio familiar

El nuevo SANTA FE híbrido fusiona un motor turbo de 1.6 L con tecnología híbrida autorecargable, ofreciendo potencia con eficiencia. Su pantalla curva dual de 12,3 pulgadas crea un ambiente envolvente, mientras que el interior para siete pasajeros redefine la comodidad familiar. Equipada con tracción integral HTRAC (4x4) y el sistema Hyundai SmartSense, esta SUV garantiza estabilidad y seguridad en cualquier terreno o clima. Cada detalle ha sido diseñado para brindar una experiencia de conducción tranquila, elegante y segura.

Estrenar un Hyundai en automotor.co no solo significa adquirir un vehículo nuevo, sino también obtener respaldo, asesoría y confianza. Agenda tu prueba de manejo, solicita una cotización y descubre por qué esta experiencia de compra inteligente te permite disfrutar más y preocuparte menos.