Bloqueo de docentes en la calle 26 deja cinco estaciones de TransMilenio sin servicio

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Un grupo de docentes adelanta a esta hora una manifestación sobre la calle 26 con carrera 66, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá, lo que ha generado una fuerte afectación en la operación del sistema TransMilenio.
Según informó la entidad, desde las 12:35 p. m. la flota troncal no tiene paso por el corredor, lo que obligó al cierre temporal de varias estaciones clave de la troncal Avenida El Dorado.
Las estaciones El Tiempo - CCB, Salitre - El Greco, CAN, Gobernación de Cundinamarca y Quinta Paredes suspendieron su operación de manera preventiva mientras persista el bloqueo.
Entre tanto, los buses troncales están realizando retornos operacionales en Corferias y Avenida Rojas, lo que ha generado retrasos y mayores tiempos de espera para los usuarios que se movilizan entre el occidente y el centro de la ciudad.
De acuerdo con la información conocida, la manifestación está relacionada con diferencias entre profesores y el Distrito. Entre las razones expuestas por los participantes se encuentran inconformidades por acuerdos que, según denuncias, no se han sentido desde el paro anterior. También se mencionan temas asociados a incapacidades, seguridad en el aula, seguridad para los estudiantes y asuntos laborales como los compensatorios por trabajos en casa.
[12:25 p. m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 66, en ambos sentidos viales, por manifestación.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 11, 2025
🟠Ruta alterna: Calle 53 y/o Av. Esperanza.
👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/2JWca2ekAv
Mientras continúa el bloqueo, las estaciones mencionadas permanecen fuera de servicio y la operación troncal en la zona se mantiene con desvíos y retornos.
El sistema recomendó a sus usuarios prever sus desplazamientos y tener en cuenta posibles demoras hasta que se restablezca el paso por la Calle 26 con Carrera 66. Por el momento, no se ha informado una hora estimada de normalización.