Bloqueo de docentes en la calle 26 deja cinco estaciones de TransMilenio sin servicio

Un grupo de docentes adelanta a esta hora una manifestación sobre la calle 26 con carrera 66, frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá, lo que ha generado una fuerte afectación en la operación del sistema TransMilenio.

Según informó la entidad, desde las 12:35 p. m. la flota troncal no tiene paso por el corredor, lo que obligó al cierre temporal de varias estaciones clave de la troncal Avenida El Dorado.



¿Cuáles son las estaciones de TransMilenio cerradas?

Las estaciones El Tiempo - CCB, Salitre - El Greco, CAN, Gobernación de Cundinamarca y Quinta Paredes suspendieron su operación de manera preventiva mientras persista el bloqueo.

Entre tanto, los buses troncales están realizando retornos operacionales en Corferias y Avenida Rojas, lo que ha generado retrasos y mayores tiempos de espera para los usuarios que se movilizan entre el occidente y el centro de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida, la manifestación está relacionada con diferencias entre profesores y el Distrito. Entre las razones expuestas por los participantes se encuentran inconformidades por acuerdos que, según denuncias, no se han sentido desde el paro anterior. También se mencionan temas asociados a incapacidades, seguridad en el aula, seguridad para los estudiantes y asuntos laborales como los compensatorios por trabajos en casa.



[12:25 p. m.] #MovilidadAhora | Se presenta afectación vial en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 66, en ambos sentidos viales, por manifestación.



🟠Ruta alterna: Calle 53 y/o Av. Esperanza.



👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/2JWca2ekAv — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 11, 2025

Mientras continúa el bloqueo, las estaciones mencionadas permanecen fuera de servicio y la operación troncal en la zona se mantiene con desvíos y retornos.

El sistema recomendó a sus usuarios prever sus desplazamientos y tener en cuenta posibles demoras hasta que se restablezca el paso por la Calle 26 con Carrera 66. Por el momento, no se ha informado una hora estimada de normalización.