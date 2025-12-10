TransMilenio agregó nueva ruta a importante estación de Suba: cambian ubicación de paradas

La movilidad en Bogotá sigue siendo un tema que miles de ciudadanos deben afrontar a diario y que, en la mayoría de los casos, termina siendo un dolor de cabeza. Los trancones y las aglomeraciones en TransMilenio hacen que muchas personas no logren llegar a tiempo a sus trabajos o destinos habituales.

Ante este panorama, y de cara a la temporada navideña, TransMilenio confirmó la llegada de una nueva ruta que operará en una de las estaciones más congestionadas de Suba.



Nueva ruta TransMilenio en La Campiña

TransMilenio anunció que en la estación La Campiña, ubicada en la localidad de Suba, al noroccidente de la ciudad, se incorporaron los servicios F19 y C19, que permitirán movilizarse entre Las Américas y Suba. Con este ajuste, se redistribuyen los servicios dentro de la estación.

Así quedan organizados los vagones con los nuevos cambios:

Vagón 1



Sur – Norte

7 – C17 – C50

7 – C17 – C50 Norte – Sur

7 – B50 – H17

Vagón 2



Sur – Norte

C15 – C19 (adición) – C25

C15 – C19 (adición) – C25 Norte – Sur

F19 (adición) – H15 – L25

Nueva ruta TransMilenio para Soacha en la NQS

🚍 #TransMiTeInforma



A partir del martes 9 de diciembre, ponemos en operación el nuevo servicio troncal E48 – G48, pensado para mejorar la conectividad entre el sur de la ciudad y el sector del CAD. 🙌



📅 Horarios de operación

🔸 E48 (San Mateo ➝ CAD)

Lunes a viernes: 4:00… pic.twitter.com/XotVPqeWUI — TransMilenio (@TransMilenio) December 9, 2025

Hace algunos días, TransMilenio confirmó que desde el martes 9 de diciembre entra en operación el nuevo servicio troncal E48 – G48, que busca mejorar la conectividad entre el sur de la ciudad y las zonas aledañas al CAD.

Aunque algunos usuarios manifestaron su inconformidad por considerar que el destino asignado coincide con otra ruta existente —y porque deja por fuera zonas como Portal 80 o Usme, que no cuentan con rutas directas desde Soacha—, el objetivo es ofrecer una alternativa adicional para llegar al centro de Bogotá.

Publicidad

El funcionamiento del nuevo servicio será así:



E48 (San Mateo ➝ CAD)

Lunes a viernes: 4:00 a. m. – 9:00 a. m.

Lunes a viernes: 4:00 a. m. – 9:00 a. m. G48 (CAD ➝ San Mateo)

Lunes a viernes: 4:00 p. m. – 10:00 p. m.

Otra novedad anunciada por TransMilenio, que empezó a regir desde el 9 de diciembre, tiene que ver con el servicio A61 – F61, el cual recibió ajustes operativos y ahora funcionará únicamente de lunes a viernes, excluyendo los días festivos.