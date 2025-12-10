En vivo
Contraloría detecta pagos indebidos a interventoría del Programa de sustitución de cultivos

Contraloría detecta pagos indebidos a interventoría del Programa de sustitución de cultivos

El organismo de control detectó un hallazgo fiscal por $1.618 millones, correspondiente a pagos indebidos realizados al contrato de interventoría suscrito entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz y la firma DCO Ingeniería & Servicios S.A.S.

