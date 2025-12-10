En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Danny Ocean abrió la gala de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado con emotiva canción

Danny Ocean abrió la gala de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado con emotiva canción

"Yo nací en esta ribera. Del Arauca vibrador", comenzó a cantar de forma lírica y acompañado de un piano Danny Ocean, versionando la tradicional canción 'Alma Llanera', convertido en un segundo himno venezolano.

Danny-Ocean.png
Artista venezolano Danny Ocean
Foto: Captua pantalña
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad