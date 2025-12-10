Los principales subsidios que otorgan las Cajas de Compensación: entregan hasta casi $100 millones

Publicidad
En Colombia, millones de trabajadores deben subsistir con el salario mínimo. Aunque la cifra actual es de $1.423.500, el aumento en los pasajes de transporte, los alimentos, los servicios y otros gastos sigue afectando de manera directa el bolsillo de los ciudadanos.
En medio de ese panorama que enfrentan tantas familias, encontrar alternativas para sostener sus finanzas y lograr algún margen de ahorro se vuelve una tarea obligatoria. Por eso, las Cajas de Compensación Familiar se han consolidado como un respaldo esencial para el bienestar de los trabajadores y sus afiliados.
En esa línea, entidades como Compensar han fortalecido su rol mediante portafolios de subsidios que buscan aliviar la carga económica de quienes más lo necesitan.
Compensar es una de las cajas de compensación más reconocidas del país. Con ese respaldo, la entidad ha diseñado un portafolio que permite a sus afiliados acceder a beneficios que les den mayor estabilidad y apoyo a la hora de administrar sus finanzas.
Entre los subsidios que ofrece Compensar se encuentran:
Según Michael González, especialista de Mercadeo y Subsidio de Compensar, “los subsidios son oportunidades reales que contribuyen a transformar la vida cotidiana de las familias. Gracias a ellos, miles de hogares han fortalecido su estabilidad y proyectan un futuro con mayor seguridad”.
Compensar es una de las cajas de compensación más importantes del país, junto a Colsubsidio y Cafam. Solo en 2024 entregó más de 7,9 millones de subsidios, con una inversión superior a los $1,2 billones, beneficiando a más de 1,3 millones de afiliados en Bogotá y Cundinamarca.
Estos recursos han sido fundamentales para cubrir necesidades esenciales como el sostenimiento de los hijos, el acceso a soluciones de vivienda y el acompañamiento en situaciones de desempleo.