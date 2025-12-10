Los principales subsidios que otorgan las Cajas de Compensación: entregan hasta casi $100 millones

En Colombia, millones de trabajadores deben subsistir con el salario mínimo. Aunque la cifra actual es de $1.423.500, el aumento en los pasajes de transporte, los alimentos, los servicios y otros gastos sigue afectando de manera directa el bolsillo de los ciudadanos.

En medio de ese panorama que enfrentan tantas familias, encontrar alternativas para sostener sus finanzas y lograr algún margen de ahorro se vuelve una tarea obligatoria. Por eso, las Cajas de Compensación Familiar se han consolidado como un respaldo esencial para el bienestar de los trabajadores y sus afiliados.

En esa línea, entidades como Compensar han fortalecido su rol mediante portafolios de subsidios que buscan aliviar la carga económica de quienes más lo necesitan.



¿Cuáles subsidios pueden aplicar los afiliados?

Trabajadores recibirán más plata de caja de compensación Foto: Image FX

Compensar es una de las cajas de compensación más reconocidas del país. Con ese respaldo, la entidad ha diseñado un portafolio que permite a sus afiliados acceder a beneficios que les den mayor estabilidad y apoyo a la hora de administrar sus finanzas.



Entre los subsidios que ofrece Compensar se encuentran:



Subsidio Monetario: $65.100 cada mes por cada persona a cargo (hijos y/o hermanos huérfanos de padres hasta los 18 años y 11 meses, y padres mayores de 60 años). Aplica para afiliados con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

por cada persona a cargo (hijos y/o hermanos huérfanos de padres hasta los 18 años y 11 meses, y padres mayores de 60 años). Aplica para afiliados con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Subsidio Educativo: $95.700 una vez al año para hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años y 11 meses, que reciban el Subsidio Monetario y estén en primaria o secundaria.

para hijos o hermanos huérfanos entre 6 y 18 años y 11 meses, que reciban el Subsidio Monetario y estén en primaria o secundaria. Subsidio de Construcción en Sitio Propio : hasta $99.645.000 por una sola vez para construir vivienda en un lote de propiedad del afiliado.

: hasta $99.645.000 por una sola vez para construir vivienda en un lote de propiedad del afiliado. Subsidio de Mejoramiento Habitacional : hasta $31.317.000 por una sola vez para instalación de pisos; puntos de baño y cocina; acabados en paredes de zonas húmedas y secas; enchape; pintura y cielo raso en PVC.

: hasta $31.317.000 por una sola vez para instalación de pisos; puntos de baño y cocina; acabados en paredes de zonas húmedas y secas; enchape; pintura y cielo raso en PVC. Subsidio de Desempleo: $2.135.250 distribuidos en cuatro pagos, que garantizan acceso a salud, ahorro en pensiones y servicios de capacitación e intermediación laboral para trabajadores cesantes.

$2.135.250 distribuidos en cuatro pagos, que garantizan acceso a salud, ahorro en pensiones y servicios de capacitación e intermediación laboral para trabajadores cesantes. Amparo de Vida: $8.000.000 en caso de fallecimiento del afiliado, destinados a padres e hijos.

Según Michael González, especialista de Mercadeo y Subsidio de Compensar, “los subsidios son oportunidades reales que contribuyen a transformar la vida cotidiana de las familias. Gracias a ellos, miles de hogares han fortalecido su estabilidad y proyectan un futuro con mayor seguridad”.



Compensar subsidios: cifras de entrega en 2024

Compensar es una de las cajas de compensación más importantes del país, junto a Colsubsidio y Cafam. Solo en 2024 entregó más de 7,9 millones de subsidios, con una inversión superior a los $1,2 billones, beneficiando a más de 1,3 millones de afiliados en Bogotá y Cundinamarca.

Estos recursos han sido fundamentales para cubrir necesidades esenciales como el sostenimiento de los hijos, el acceso a soluciones de vivienda y el acompañamiento en situaciones de desempleo.