En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Última llamada de joven de Primera Línea que fue asesinado por disidencias: “No crea lo que dicen”

Última llamada de joven de Primera Línea que fue asesinado por disidencias: “No crea lo que dicen”

Por un video difundido por alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla de una estructura disidente, se conoció que David había sido asesinado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad