Última llamada de joven de Primera Línea que fue asesinado por disidencias: “No crea lo que dicen”

La noche del 7 de junio de 2023 quedó marcada para siempre en la memoria de Angélica. Ese día recibió una breve llamada de su hijo David, joven que había hecho parte de la denominada Primera Línea y cuya desaparición ya la mantenía en una angustiosa búsqueda. Con voz entrecortada, él le pidió que no creyera todo lo que se estaba diciendo sobre su situación.

“Me dijo que se había escapado, que no creyera en lo que decían, que estaba obligado”, relató su madre en diálogo con Relatos Al Límite. Aquellas palabras serían el último contacto directo que tendría con su hijo.

Más de un año después, en julio de 2024, la incertidumbre se transformó en dolor. A través de un video difundido por alias ‘Iván Mordisco’, cabecilla de una estructura disidente, se conoció que David había sido asesinado por orden de alias ‘Calarcá’, líder de un grupo rival, presuntamente cuando intentaba desertar.

Para Angélica, las imágenes donde aparece su hijo en zonas selváticas no reflejan al joven que ella conocía. “Lo vi triste, muy triste. No era mi hijo, no se expresaba como cuando estaba en casa”, señaló. En su testimonio, insistió en que David habría sido manipulado y obligado a permanecer en ese entorno.



Desde el momento de la desaparición, la madre emprendió una búsqueda incansable. Caminó durante horas, pegó carteles, difundió avisos y pidió ayuda a distintas entidades. Sin embargo, asegura que no recibió respuestas efectivas por parte del Estado.

Según relató, el único respaldo constante vino de una fundación y de Erika Bautista, así como de una mujer identificada como Jeannette, quien, según recordó, le brindó apoyo económico básico y la ayudó a gestionar asesoría jurídica y derechos de petición. “Ella fue como la mamá que yo no tenía en ese momento”, dijo.

Angélica también denunció que entregó a la Fiscalía pruebas de llamadas que recibió durante los primeros días de la desaparición, en las que le advertían que dejara de buscar a su hijo. A pesar de ello, afirma que no ha visto avances significativos en la investigación.

Tras conocerse públicamente la noticia de la muerte de David, el 31 de julio de 2024, fue citada a múltiples reuniones con entidades relacionadas con procesos de paz. Sin embargo, sostiene que nunca obtuvo respuestas claras. “Me decían que ya lo tenían, que ya lo iban a entregar, y nada pasaba. Sentí que se burlaron de mí”, expresó. Incluso afirmó que en una de las últimas citas fue dejada esperando más de una hora sin ser atendida.