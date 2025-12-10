En vivo
Habla madre de David Fernández, joven de Primera Línea que se unió a disidencias y fue asesinado

Angélica Soler envío un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, a cuyo equipo de campaña apoyó David: "Él sabe dónde está mi hijo".

