Habla madre de David Fernández, joven de Primera Línea que se unió a disidencias y fue asesinado

En diálogo con Relatos al Límite, de Blu Radio, Angélica Soler, madre de David Fernández, relató la desaparición forzada y posterior asesinato de su hijo, un joven de 22 años que pasó de ser líder social y consejero de juventud a convertirse en víctima de las disidencias de las Farc.

David, descrito por su madre como un estudiante destacado y líder natural, participó activamente en las protestas de 2021, apoyando logística y alimenticiamente a los jóvenes de la Primera Línea con la convicción de trabajar por "un mejor país". Su compromiso lo llevó a trabajar en campañas políticas y a ser elegido, por voto popular, como Consejero de Juventud de la localidad de Kennedy en 2022.



La desaparición

La última vez que Angélica vio a su hijo fue el 26 de noviembre de 2022, cuando almorzó en casa. Esa misma noche, David llamó a su madre para decirle que ya iba hacia la casa, pero nunca llegó. Al día siguiente, inició una búsqueda desesperada por hospitales, Medicina Legal y la Fiscalía, sin obtener respuestas. Durante ese proceso, asegura haber recibido llamadas anónimas amenazantes instándola a "no buscarlo más".



La llamada desde la selva y el anuncio de su muerte

Un año después, el 7 de junio de 2023, Angélica recibió una breve y angustiante llamada de David. "Mamita linda, me escapé anoche. No se crea de todo lo que dicen... a mí me tienen obligado", le dijo su hijo, según su testimonio.

David Fernández, joven de Primera Línea que se unió a disidencias Foto: captura video

La situación tomó un giro cuando, en julio de 2024, alias 'Iván Mordisco', cabecilla de una de las facciones disidentes, anunció en un video que David había sido dado de baja por orden de alias 'Calarcá', líder de un grupo rival, por intentar desertar. Para Angélica, los videos donde aparece su hijo en territorios selváticos muestran a un joven "triste", "manipulado" y "obligado", alejado del muchacho expresivo y seguro que ella conocía.



La búsqueda de justicia y el cuerpo

A la fecha, Angélica Soler desconoce el paradero del cuerpo de su hijo. Denuncia una falta total de compromiso y respuestas por parte de las entidades del Estado.

Además, relató que, incluso después del anuncio público de la muerte, fue citada a varias reuniones infructuosas por parte de instancias gubernamentales, incluyendo la Comisión de Paz, donde asegura sentirse "burlada". En una ocasión específica, afirma que un funcionario público la dejó plantada después de citarla para, supuestamente, darle una respuesta.



Angélica Soler envío un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, a cuyo equipo de campaña apoyó David: "Él sabe dónde está mi hijo... Él sabe por qué le mandaron quitar la vida a mi hijo". Su principal reclamo es que, si el Gobierno tuvo la oportunidad de capturar a alias 'Calarcá', debió exigirle la entrega de los restos de su hijo y de otros jóvenes reclutados.

