El listado de incumplimientos de las disidencias de 'Calarcá' a sus compromisos de paz

Aunque el presidente Gustavo Petro insiste en defender la negociación que adelanta su gobierno con las disidencias de alias 'Calarcá', las cifras oficiales desmienten que haya existido un desescalamiento del conflicto armado como consecuencia de los diálogos de paz.

En un mensaje divulgado anoche en sus redes sociales, el presidente Petro dijo que se negocia con un grupo ilegal para disminuir el daño que está haciendo ese grupo a la sociedad, lo cual evidentemente no ha ocurrido con las disidencias de 'Calarcá'. Adicionalmente, el presidente dijo que la negociación ha detenido la degradación de ese grupo ilegal, sin embargo, los hechos y las cifras los desmienten.

Según cifras de la gobernación de Antioquia, el número de integrantes de las disidencias de alias 'Calarcá' ha crecido en un 16% en los últimos siete meses. Adicionalmente, se puede observar que durante 2024 hubo cero combates de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc, y apenas hubo cinco capturas. Sin contar con que, en agosto de este año, esas mismas disidencias mataron a 13 policías tras atacar con explosivos un helicóptero en Amalfi.

El comandante de la disidencia de las FARC, conocido como Calarcá (2-R), imparte instrucciones por radio durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023. AFP

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de múltiples crímenes cometidos por hombres de las disidencias de alias 'Calarc' durante el 2025, entre ellos: 11 menores de edad reclutados en febrero, una mujer en embarazo secuestrada, tres contratistas de EPM secuestrados, uno de ellos posteriormente asesinado, otros dos hermanos secuestrados, cuatro adolescentes desaparecidas en Tibú, otra adolescente reclutada-secuestrada y el atentado contra la casa de la familia de la esposa del gobernador de Caquetá.



Aunque el presidente Gustavo Petro dijo anoche que en el séptimo ciclo de negociaciones con las disidencias de alias 'Calarcá' se acordó cesar el reclutamiento de menores de 18 años y liberar a todos los menores que hoy están en su poder, eso no ha ocurrido, entre otras cosas porque no hay un mecanismo de verificación que permita garantizar que los criminales dejaron de reclutar menores tras el acuerdo firmado el 18 de noviembre.

La Defensoría del Pueblo ha pedido la liberación de todos los menores reclutados pero informalmente las disidencias de 'Calarcá' han dicho que no los van a devolver porque dicen que su compromiso es no seguir reclutando hacia el futuro.

Eso es un grave problema, porque mientras no devuelvan a los menores, seguirán cometiendo el delito de reclutamiento de niños, algo que es contrario al compromiso que firmaron con el gobierno y con delegados extranjeros como garantes.

Llama la atención que el presidente diga que perdió el apoyo de la Fiscal General a la solución socio-jurídica del conflicto, cuando ella es la responsable de liderar la política criminal del Estado y garantizar que las leyes se cumplan.