En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / El listado de incumplimientos de las disidencias de 'Calarcá' a sus compromisos de paz

El listado de incumplimientos de las disidencias de 'Calarcá' a sus compromisos de paz

En un mensaje divulgado anoche en sus redes sociales, el presidente Petro dijo que se negocia con un grupo ilegal para disminuir el daño que está haciendo ese grupo a la sociedad, lo cual evidentemente no ha ocurrido con las disidencias de 'Calarcá'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad