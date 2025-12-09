Petro insiste en cooperación con EE. UU. y respalda control a insumos del fentanilo

Durante la Cumbre de Ameripol, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la tensa relación con Estados Unidos por la lucha contra el narcotráfico y los bombardeos ordenados por el gobierno Trump en el Caribe. Afirmó que, pese a las diferencias, la cooperación con ese país continuará y, en ese contexto, se refirió a la prohibición de sustancias usadas para producir fentanilo.

Ecuador necesita del consejo de Colombia. México y EE. UU. también; por eso, a pesar de mi agarrón con Trump, yo no quito la cooperación, porque no es con Trump, es con la sociedad. Ellos me dijeron que tres insumos (del fentanilo) pasan por Colombia. (…) Los prohibimos acá y estamos buscándolos porque a Colombia no le interesa que la juventud de EE. UU. se muera Dijo el presidente.

Cabe mencionar que van 22 bombardeos en el caribe y 87 muertos como resultado. El mandatario ha planteado su rechazo a esto y más recientemente lo relacionó con la aparición de cuerpos en La Guajira y pidió verificar el posible vínculo.

“Yo vivo recogiendo ya cadaveres que llegan por el mar. Los últimos que tengo indicios son de República Dominicana. Salieron de Venezuela y sus cuerpos terminaron por las corrientes llegando a la Guajira. Eso está por confirmar. Lo que me extraña es que las familias de estas personas parece que no existieran, solo hemos encontrado una”, agregó.

Por otra parte, el anuncio sobre los precursores del fentanilo fue realizado inicialmente por el ministro del Interior y de Justicia. La decisión implica que las seis sustancias empleadas para producir fentanilo, aunque tienen usos lícitos en sectores hospitalarios e industriales, quedarán bajo vigilancia reforzada para evitar su desvío hacia actividades criminales.



Además, los ministros informaron que será radicado en el Congreso un proyecto de ley que penaliza el ingreso, porte, distribución, almacenamiento y exportación de esta sustancia, con el fin de cerrar cualquier vacío normativo que facilite su proliferación.