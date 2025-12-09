Gobernador de Antioquia viajará a Washington para abordar temas de seguridad y cooperación

En medio del turbulento panorama de los últimos meses en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, dirigentes antioqueños viajarán a ese país del norte del continente para continuar avanzando en diferentes temas de interés binacional. Así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien fue invitado por el propio Departamento de Estado junto a otros mandatarios y empresarios del país.

Además, encabezará la delegación regional a la que también se sumará Juliana Velásquez, directora de Proantioquia.

Aunque no se conocen detalles sobre la agenda en Washington que iniciará este miércoles y estará presidida por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, el gobernador Rendón aseguró que esperan abordar temas en materia de seguridad y alianzas en materia de cooperación económica.

Gobernación de Antioquia

"En el marco de esta invitación vamos es a trabajar con las autoridades de de de Estados Unidos y con empresarios mirando qué más podemos hacer en el marco estricto de nuestras posibilidades", advirtió el gobernador.



Esta visita fue respaldada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó el encuentro como la posibilidad de seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países a propósito de la visita que hace pocas semanas también desarrolló junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder.

"Esa labor que hicimos nosotros hace unos dos, tres meses, compañía de Alejandro Eder, el alcalde de Cali, fue muy importante, y ahora es muy importante que siga apoyada también por líderes regionales, como el gobernador y otras personas que van a asistir", dijo Gutiérrez.

Gutiérrez indicó que con el gobierno norteamericano continúan en reuniones constantes, especialmente con organismos de inteligencia, para tratar asuntos relacionados con narcotráfico y explotación sexual de menores de edad, además de temas económicos siendo Estados Unidos uno de los principales aliados exportadores de Colombia.