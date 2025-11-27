Gobernador denunció que vías de Antioquia se han convertido en trochas y cuestionó rol del Invías

El estado de algunas vías en el departamento de Antioquia ha sido objeto de críticas por parte de la población civil que ha insistido en que carreteras importantes para el desarrollo económico y social de varias subregiones están en pésimas condiciones. Ante las quejas, vino la interpelación de la Gobernación de Antioquia que le tiró la pelota al Gobierno nacional en algunos de los casos.

Según explicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo que debe pasar con las vías en las regiones es que el Estado se las dé a las autoridades locales para, “irse adelgazando, quedándose solo con los bienes públicos”.

El mandatario insistió que que las regiones son las que se deben hacer cargo del mantenimiento de las vías y, además, de los peajes que tiene a su cargo Invías.

Rendón fue insistente en que la Nación debe hacerse cargo de la seguridad, la defensa, la justicia, las relaciones internacionales y la política macroeconómica, y aprovechó para criticar la actuación de Invías en las carreteras del departamento.



"Los peajes que tiene el Invías en Antioquia no se invierten en las vías Antioquia. No hay sino que ver lo que pasa desde Santuario hasta Cayo Negro, una vía destruida. No hay sino que ver lo que pasa desde Necopiar boletos, una vía destruida, y la nación no hace ni deja hacer", indicó el mandatario.

El pedido que hace Andrés Julián Rendón es para que el Gobierno nacional que comience su mandato el 7 de agosto de 2026 le entregue los peajes a las regiones para que desde los diferentes departamentos se puedan habilitar diferentes tramos de concesiones y así se pueda recuperar la infraestructura vial o que, en su defecto, se haga arreglos para que las vías tengan mejores especificaciones.

Mientras se espera alguna respuesta por parte del Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia avanzan en diferentes mantenimientos o contratos como el que se hizo recientemente para terminar la vía La María - Carabanchel en el municipio de El Retiro.