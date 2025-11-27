En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / ¿Contratación renal en Antioquia fue concentrada irregularmente en un operador? Savia Salud responde

¿Contratación renal en Antioquia fue concentrada irregularmente en un operador? Savia Salud responde

La EPS le adjudicó directamente un contrato superior a los $250.000 millones a la empresa Nefrourus en un convenio donde los recursos aumentaron en más del 80 % sin supuesta justificación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad