¿Contratación renal en Antioquia fue concentrada irregularmente en un operador? Savia Salud responde

Blu Radio conoció una preocupante información que involucra a Savia Salud EPS y una presunta irregularidad al entregar un contrato de manera directa y sin licitación para la atención de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el departamento de Antioquia. El reporte conocido deja en evidencia que también habría inquietudes sobre el aumento en los recursos entregados para el periodo 2024 - 2027.

Pero para entender la situación hay que mencionar que para la vigencia 2021 - 2024 la operación de ERC estaba divida entres dos operadores: DaVita que era el responsable de Medellín y que recibió $63.566 millones, y Nefrourus que se encargaba del resto del departamento y que obtuvo $75.169 millones. Sin embargo, el presunto contrato irregular y que va hasta 2027 le da toda la atención a Nefrourus y aumentó los recursos en cerca del 84,5 %.

Sobre la comparación de los convenios se debe indicar que durante 2021 - 2024 fueron entregados a los dos operadores $138.735 millones, mientras que para el periodo 2024 - 2027 se incrementaron los valores de manera notable y se llegó hasta los $256.068 millones que se le darán a Nefrourus en un contrato que expertos aseguran es desproporcional, ya que el número de pacientes con ERC pasó de 8.728 en 2021 a una proyección de 9.407 en 2023, lo que representa un incremento del 7,7 %.

Por su parte, fuentes consultadas por Blu Radio insisten que el proceso para el periodo 2024 - 2027 iba a tener una licitación como ya había ocurrido con anterioridad, pero que finalmente no ocurrió y por ello la presunta irregularidad al Savia Salud adjudicarle de manera directa y sin apertura de pliegos el contrato por $256.068 millones a Nefrourus. Asimismo, explican desde Medellín que al tener un incremento tan significativo en el convenio lo que debía hacer la EPS era hacer una invitación pública para poder buscar una mejor oferta, hecho que no terminó pasando.



¿Qué dice Savia Salud EPS?

Tras conocerse esta información, Blu Radio consultó con Savia Salud EPS quien advirtió que, “el contrato vigente con la Unión Temporal Grupo Nefrourus fue celebrado bajo una administración anterior, por lo cual esta circunstancia también debe considerarse en el análisis, dado que las decisiones técnicas, financieras y estratégicas pueden variar conforme a las prioridades y lineamientos de cada administración”.

Con esta claridad hecha, desde la EPS sí quisieron advertir que el incremento en el contrato obedece a que con el nuevo convenio se le prestará el servicio en todo el departamento de Antioquia, hecho que para Savia Salud justifica el incremento, a pesar de que los expertos insisten en que el aumento es desproporcionado.

Por su parte y al ser cuestionados por la elección de Nefrourus, la EPS explicó que, “Savia Salud EPS cuenta con su propio Estatuto de Contratación, el cual regula las diferentes modalidades de contratación. En particular, el artículo 41 del Estatuto faculta a la entidad para acudir a la contratación directa, consistente en solicitar a una persona natural o jurídica la presentación de una propuesta conforme a las exigencias, requisitos y condiciones definidas en la respectiva solicitud”.

Teniendo en cuenta lo anterior, Savia Salud aseguró que la aplicación de la contratación directa estuvo jurídicamente soportada en el marco normativo para poder asegurar no solo la continuidad del servicio a una población en condición de alta vulnerabilidad, sino también la observancia del principio de legalidad y de los principios que rigen la contratación en el sector salud.