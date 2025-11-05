Asamblea de Antioquia y Concejo de Medellín ponen lupa a Savia Salud en debate de control político

La situación crítica de la EPS Savia Salud volverá a ser tema central este 6 de noviembre, cuando la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Medellín realicen una sesión conjunta para revisar el futuro de la entidad y las afectaciones que su crisis ha generado en los usuarios y en la red hospitalaria del departamento.

El encuentro se da en medio de un panorama alarmante: las EPS en Antioquia acumulan deudas superiores a los cuatro billones de pesos con hospitales y clínicas, lo que ha puesto en jaque la atención médica. En el caso de Savia Salud, junto con la Nueva EPS, debe cerca de 1,9 billones a la red pública, según la secretaría de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, quien indicó que los constantes cambios de interventor tampoco han ayudado a la crisis.

"La situación de Sabia es que los pasivos ya superan el 1.2 billones, aunque le está corriendo a las tutelas y a las PQRs, como Secretaría observamos que está tratando de hacer la tarea juiciosa, pero la pandemia del liquidez no la ha reconocido el gobierno y por ende, si no la soluciona, ningún prestador va a aguantar", manifestó.

El diputado Jorge Correa, quien ha liderado debates sobre el tema y uno de quienes envió el cuestionario al agente interventor, manifestó a Blu Radio que las decisiones tomadas durante la intervención de Savia Salud, que ya completa más de dos años, han deteriorado su patrimonio y agravado la crisis del sistema. Señaló que detrás de esta situación hay un cambio ideológico que busca reemplazar el modelo de aseguramiento vigente desde hace tres décadas por uno preventivo y predictivo, “como si uno excluyera al otro”.



"Nos preocupa demasiado Savia Salud. Savia lleva más de dos años de intervenida y antes, por el contrario, lo que han hecho es empeorar el tema (...) Están cambiando por un modelo preventivo predictivo, como si el uno riñera con el otro, entonces ahí es donde uno ve que que, por ejemplo, la desfinanciación del modelo preventivo le están destinando mucho para los famosos equipos básicos de de salud en los municipios que no es una mala medida, pero no se debería hacer desfinanciando la atención de los pacientes, los medicamentos y demás para generar, digamos, unos elementos preventivos interesantes, pero que hoy tampoco están dando respuesta. Cuando uno se encuentra con ellos en el territorio, las las enfermedades que necesitan mayor nivel de atención y de complejidad, pues no la no no tienen red para transferirlas", detalló el diputado.

El espacio será un debate de control político al agente interventor designado por la Superintendencia de Salud, Luis Óscar Gálvez Mateus, en marzo de este año.

La sesión de este jueves buscará establecer acciones conjuntas entre los entes territoriales para garantizar la continuidad de los servicios, proteger a los usuarios de Savia Salud y definir posibles rutas legales frente al Gobierno Nacional.