Para superar dificultades financieras, Savia Salud girará recursos a hospitales de Apartadó

Con el objetivo de superar las dificultades financieras en centros asistenciales de Urabá, Savia Salud anunció que entregará en las próximas horas recursos y acordó realizar ajustes en los giros futuros a esta subregión, pues comunidad denunció que deudas superan los 12.000 millones de pesos.

En medio de la crisis financiera que hoy enfrenta el departamento de Antioquia, donde en subregiones como Urabá, la comunidad había denunciado una deuda por más de 12.000 millones de pesos que tenía la EPS Savia Salud con centros asistenciales en Apartadó.

La entidad ya se pronunció y afirmó que Savia Salud garantizará los servicios a los cerca de 36.000 afiliados que hacen parte de su red en el municipio más grande del Urabá antioqueño, los cuales indica no se verán afectados gracias a acuerdos alcanzados entre Promedan y esta entidad, lo que han permitido el pago de deudas acumuladas.

Savia Salud recalcó que, en el mes de agosto, se giró el recurso por contrato de cápita en su totalidad a Promedan, por un valor cercano a los 942 millones de pesos, y adicionalmente se cubrieron dos sesiones de crédito con Anestesiar y Angiosur, por más de 300 millones de pesos.

La EPS indicó que entregará en las próximas horas nuevos recursos y acordó realizar ajustes en los giros futuros con el objetivo de superar las dificultades financieras existentes en este territorio.

Savia Salud, en cabeza del gerente interventor y su equipo indicó que están avanzando en un plan de acción de contingencia que permita subsanar las deudas adquiridas por la EPS, la entrega de medicamentos a tiempo y la prestación del servicio de salud, a través de un modelo preventivo, predictivo y resolutivo.