Capturan a cinco nicaragüenses que realizaban pesca ilegal en archipiélago de San Andrés

Una embarcación langostera, proveniente de Nicaragua, fue sorprendida por la Armada de Colombia cuando realizaba faenas de pesca en el banco Quitasueño, el cual hace parte de las Áreas Marinas Protegidas del archipiélago de San Andrés y está declarado como zona de conservación por su biodiversidad única,

Tras una visita e inspección a la embarcación, la Armada encontró a cinco hombres a bordo, quienes de inmediato fueron capturados por estas faenas ilegales, toda vez que les encontraron artes de pesca y recurso pesquero extraído sin ninguna autorización para ello y, peor aún, de un área protegida por su alto valor ecológico.

"El personal y el material incautado fue conducido hasta la Estación de Guardacostas de San Andrés, donde las autoridades competentes determinaron que se encontraba a bordo un total de 182 kilogramos de pesca ilegal. El personal y material fue puesto a disposición de las autoridades competentes", informó el capitán Julián Díaz, comandante de la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla.

Pescadores de San Andrés Islas. Cortesía

En detalle, fueron incautados 154 kilogramos de langosta, cinco kilogramos de langosta ovada, trece kilogramos de pepino de mar, seis kilogramos de aleta de mantarraya y cuatro kilogramos de King Crab. Así mismo, se incautaron artes de pesca, como un compresor de aire, una manguera de 300 metros, dos caretas, dos ganchos artesanales y dos pares de aletas.



La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, continuará empleando sus capacidades para garantizar la protección de la Reserva de Biósfera Seaflower, reafirmando su compromiso con la comunidad pesquera que desarrolla este oficio ancestral en el departamento.