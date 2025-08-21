Lo que está pasando con Nicaragua demuestra que Ortega no es amigo de Petro: MinInterior

Como un acto que va “en contra de la diplomacia” describió el ministro del Interior, Armando Benedetti, la negativa de Nicaragua para extraditar a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), requerido en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Durante la puesta en marcha del nuevo Comando Departamental de la Policía en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), Benedetti apuntó que ahora nadie puede asegurar que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y el presidente Gustavo Petro mantienen una amistad o son cercanos, cuando su relación esta fracturada desde hace tiempo.

"La lectura de lo que está pasando con Nicaragua es que nadie puede decir que Ortega sea amigo de Petro ni que le esté haciendo un favor, porque ellos no se la llevan bien desde que existía el M19 y estaba la revolución contra Somoza", expresó el ministro del Interior.

"Luego, es más bien un acto inamistoso y un acto que va en contra de la diplomacia que se ejerce entre los dos países", agregó.

El alto funcionario ya había catalogado la decisión como “agresiva”, al considerar que no es normal que eso pase entre dos naciones en las que, inclusive, mantienen tratados entre sí.