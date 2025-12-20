¿Por qué se declararía emergencia económica? Noticias de la Mañana, 20 de diciembre de 2025

Este sábado, 20 de diciembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- El gobierno habría tomado la decisión de declarar una emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria.
- El Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido Conservador decidieron que no irán a las consultas de marzo; es decir, hasta el momento, sólo irán las consultas del Frente Amplio y la Gran Consulta por Colombia.
- Los 4 soldados que resultaron heridos tras el ataque a la base militar de Aguachica, Cesar, se encuentran hospitalizados en estado crítico de salud.
- Jose Manuel Restrepo, exministo de Hacienda y rector de la Universidad EIA, dio detalles sobre el decreto de emergencia económica del gobierno.
- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel (r) Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por su presunta responsabilidad en más de 70 casos de falsos positivos.
- El presidente de Estado Unidos Donald Trump nombró a Francis L. Donovan como nuevo jefe del comando sur para América Latina, luego de que el almirante Alvin Holsey renunciara a su cargo.
Escuche el programa completo aquí: