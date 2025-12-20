¿Por qué se declararía emergencia económica? Noticias de la Mañana, 20 de diciembre de 2025

Este sábado, 20 de diciembre de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



El gobierno habría tomado la decisión de declarar una emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria.

tras el hundimiento de la reforma tributaria. El Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido Conservador decidieron que no irán a las consultas de marzo ; es decir, hasta el momento, sólo irán las consultas del Frente Amplio y la Gran Consulta por Colombia.

; es decir, hasta el momento, sólo irán las consultas del Frente Amplio y la Gran Consulta por Colombia. Los 4 soldados que resultaron heridos tras el ataque a la base militar de Aguachica, Cesar, se encuentran hospitalizados en estado crítico de salud .

. Jose Manuel Restrepo, exministo de Hacienda y rector de la Universidad EIA , dio detalles sobre el decreto de emergencia económica del gobierno.

, dio detalles sobre el decreto de emergencia económica del gobierno. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel (r) Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por su presunta responsabilidad en más de 70 casos de falsos positivos.

por su presunta responsabilidad en más de 70 casos de falsos positivos. El presidente de Estado Unidos Donald Trump nombró a Francis L. Donovan como nuevo jefe del comando sur para América Latina, luego de que el almirante Alvin Holsey renunciara a su cargo.

