Mininterior Armando Benedetti sobre ley de encuestas: "No es una mordaza"

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que establece nuevas reglas para la publicación de encuestas, una iniciativa que ha generado polémica.

El ministro del interior, Armando Benedetti, se refirió al tema este viernes y aseguró que la ley no es una “mordaza”, como manifiestan desde algunos sectores.

"No es ninguna mordaza, es al revés, para que no se vayan prefabricando candidatos y se vaya buscando orientar a la opinión hacia cierto candidato, que los candidatos hagan campaña no a través de las encuestas, sino a través de propuestas y visitando el territorio nacional", dijo Benedetti.

Recientemente, en una carta firmada por el gerente de Invamer, el gerente de Yanhaas y el presidente del Centro Nacional de Consultoría, estas firmas cuestionaron el alcance de la ley.

“Las organizaciones y movimientos políticos se valen de ellas para medir el grado de conocimiento, aceptación y eventual intención de voto con la que cuentan potenciales candidatos. Prohibirle a un potencial candidato a la presidencia de Colombia, a la gobernación de un departamento o a la alcaldía de un municipio, a sus movimientos políticos y estrategas, y a los electores, el acceso a las encuestas para tomar decisiones es como pedirle a un conductor que apague las luces para conducir por la noche”, señalaron en un comunicado.

La norma ha generado críticas en algunos sectores, ya que limita la divulgación de encuestas de intención de voto para cargos uninominales (como la presidencia, las gobernaciones y las alcaldías) a un periodo de solo tres meses previos al inicio del proceso de inscripciones. En el caso de las elecciones presidenciales de 2026, esa ventana de tiempo comenzaría el 31 de octubre.

“Las encuestas que incluyan preguntas relacionadas con intención de voto solo podrán realizarse a partir de los tres meses anteriores del primer día de inscripciones. Una vez haya finalizado el término para la inscripción a elecciones las encuestas tendrán que incluir todos los candidatos inscritos para la contienda electoral”, contempla la ley.

El texto tiene 16 artículos y busca regular la realización y divulgación de estas encuestas. Es aplicable a todo estudio cuantitativo que se publique y a las personas jurídicas que los realicen y divulguen. También se tiene prevista la creación de una comisión técnica de vigilancia de encuestas. Estará integrada por cinco miembros.

En caso de que las encuestadoras no cumplan con lo establecido podrán enfrentar consecuencias penales o civiles.