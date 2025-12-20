Histórica constructora del Valle de Aburrá prepara megaproyecto urbano para 2026

Una de las compañías con mayor tradición en el desarrollo inmobiliario del Valle de Aburrá se alista para dar un paso decisivo en su historia empresarial. En el año en que celebra 55 años de operación ininterrumpida, la constructora Tierra Grata & Co confirmó que en 2026 pondrá en marcha un ambicioso proyecto urbano y arquitectónico que busca convertirse en un referente para la región.

El anuncio llega en un momento de alta actividad para la empresa. Solo en 2025, la compañía prevé cerrar con la generación de cerca de 1.000 empleos, entre directos e indirectos, y con una inversión que ronda los 218 mil millones de pesos destinados a procesos de preinversión. Estas cifras la ubican como uno de los actores privados más dinámicos del sector inmobiliario de alto nivel en Antioquia, incluso en un contexto económico retador para la construcción.

De acuerdo con la información entregada por la empresa, el proyecto que comenzará su fase de ejecución en 2026 no se limita a su tamaño o volumen de inversión. Su relevancia radica en la manera como se integra a una visión de ciudad que prioriza la planificación urbana, la sostenibilidad ambiental y el impacto positivo en el entorno social y económico del Valle de Aburrá.

Mauricio Mesa Londoño, gerente general de Tierra Grata & Co, señaló que este anuncio es el resultado de varios años de preparación estratégica. “Quienes desarrollamos vivienda no solo levantamos edificios; también influimos en la forma como se construye y se habita la ciudad. Este proyecto marca una nueva etapa para la compañía y refleja nuestro compromiso con un crecimiento urbano más consciente y responsable”, afirmó.



La trayectoria de Tierra Grata & Co se remonta a cinco décadas atrás, con proyectos residenciales desarrollados en municipios y zonas clave como Envigado, Medellín —especialmente en sectores como El Poblado y Las Palmas—, Bello y Rionegro. A lo largo de su historia, la empresa ha sido reconocida por su énfasis en el diseño arquitectónico, la durabilidad de sus construcciones y la generación de valor patrimonial a largo plazo.

Uno de los aspectos que más destacan en su recorrido es la fidelidad de sus compradores. Varias generaciones de familias han confiado en la marca, un fenómeno poco común en el sector inmobiliario y que evidencia consistencia en estándares de calidad y planeación.

De cara al futuro, la constructora ha definido tres ejes estratégicos: edificar bajo criterios de sostenibilidad y reducción de la huella ambiental, aportar al paisaje urbano desde el diseño arquitectónico y priorizar el bienestar tanto de las comunidades como del talento humano vinculado a la organización.

Con este megaproyecto, Tierra Grata & Co inicia su sexta década proyectándose hacia una nueva escala empresarial, sin perder su esencia familiar, y reafirmando su apuesta por una ciudad pensada para el largo plazo, donde el desarrollo económico vaya de la mano con la calidad de vida y el cuidado del entorno.