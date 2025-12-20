En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Histórica constructora del Valle de Aburrá prepara megaproyecto urbano para 2026

Histórica constructora del Valle de Aburrá prepara megaproyecto urbano para 2026

Una constructora histórica del Valle de Aburrá anunció un ambicioso megaproyecto urbano para 2026, con alta inversión, generación de empleo y enfoque en sostenibilidad y planeación de ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad