Capturaron a asesor inmobiliario señalado de abusar de una niña en Bello, Antioquia

Un hombre de 34 años fue capturado en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, señalado de presuntamente cometer un acto sexual abusivo contra una niña de siete años. El caso ocurrió en una vivienda del barrio Santana y fue atendido por la Policía tras el llamado de la madre de la menor.

Según la información divulgada por la Policía, los hechos se presentaron cuando un asesor inmobiliario se encontraba realizando un inventario dentro del inmueble. En la vivienda reside una mujer junto a sus dos hijos menores de edad. Mientras el hombre adelantaba esa diligencia, la niña se encontraba en el segundo piso de la casa.

De acuerdo con el relato entregado por la madre, minutos después la menor bajó del segundo nivel y le manifestó que el asesor le habría realizado actos de carácter sexual. Ante la gravedad de la situación, la mujer alertó de inmediato a las autoridades.

Una patrulla de vigilancia llegó al lugar, verificó lo ocurrido y procedió con la captura del señalado, quien fue retenido en la misma vivienda donde se denunciaron los hechos. El hombre fue trasladado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. El brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó lo sucedido.



"Luego de ser alertados acerca de un de un presunto caso de acto sexual abusivo en contra de una niña de tan solo siete años de edad. Los hechos se habrían registrado cuando un asesor inmobiliario se encontraba adelantando un inventario al interior de una vivienda en el que reside una mujer con sus dos hijos menores de edad", detalló Castaño.

Actualmente, el capturado se encuentra en proceso de judicialización y a la espera de que se realicen las audiencias preliminares, en las que un juez definirá su situación jurídica y las medidas que se adoptarán en su contra.

Por lo pronto, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente lo sucedido y recopilar los elementos necesarios que permitan avanzar en el proceso judicial.