Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ladrones fueron captados en cámara cuando extraían desfibrilador de la ESE Bellosalud en Antioquia

Ladrones fueron captados en cámara cuando extraían desfibrilador de la ESE Bellosalud en Antioquia

El equipo está valorado en 30 millones de pesos. Las autoridades en el Valle de Aburrá buscan a los delincuentes que quedaron registrados en cámaras de seguridad.

