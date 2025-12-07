Ladrones fueron captados en cámara cuando extraían desfibrilador de la ESE Bellosalud en Antioquia

En un caso que ha generado rechazo e indignación en el Valle de Aburrá, se conocieron los videos de cámaras de seguridad en donde dos hombres quedaron captados cuando, al parecer, se estaban robando un valioso equipo del servicio de hospitalización del Hospital Rosalpi de la ESE BelloSalud.

Lo que se ha podido conocer es que el equipo hurtado era un desfibrilador, que es un equipo esencial para la atención de urgencias y la seguridad de los pacientes que asisten a este centro asistencial en el Norte de la subregión antioqueña desde donde pidieron que se identifique rápido a los delincuentes.

César Augusto Arango, gerente de la ESE BelloSalud, le pidió a la comunidad que si ve algún movimiento extraño en algunas de sus IPS, informe de manera inmediata a las autoridades para evitar este tipo de robos que afectan la prestación del servicio.

"Se dio por parte de dos individuos, que las grabaciones, los videos, ya dieron cuenta que habían estado previamente merodeando las instalaciones de esa IPS nuestra", aseguró Arango.



Hay que destacar que la ESE BelloSalud salud atiende a cerca de 100.000 usuarios de Savia Salud y la Nueva EPS en ocho sedes, por lo que aseguran que el robo del desfibrilador afecta radicalmente la operación para cientos de personas que son atendidas por el prestador de servicio en el Norte del Valle de Aburrá.

De momento, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y otras autoridades en el municipio de Bello se encuentran analizando los videos de cámaras de seguridad y otros materiales para poder dar con el paradero de los responsables del hurto en la IPS, de este elemento valorado en 30 millones de pesos.