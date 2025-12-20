En vivo
Lanzan artefacto explosivo contra un concesionario en Neiva; hay dos capturados

Lanzan artefacto explosivo contra un concesionario en Neiva; hay dos capturados

La onda explosiva se registró contra un concesionario de carros ubicado en la Zona Industrial en el sur de la ciudad.

