Lanzan artefacto explosivo contra un concesionario en Neiva; hay dos capturados

Una fuerte explosión sacudió el sur de Neiva en las últimas horas luego que hombres motorizados lanzaran un artefacto explosivo al parecer tipo granada artesanal de bajp destructivo contra un concesionario de vehículos en la zona industrial de la ciudad, hecho que dejó solo daños materiales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el coronel Héctor Jairo Betancourt, confirmó que, tras la reacción de una patrulla policial se implementó un plan candado y fueron capturados dos sujetos quienes serían los posibles responsables de esta acción terrorista en la ciudad.

Foto: Policía

“En horas de la madrugada de este sábado lanzaron un artefacto explosivo contra un establecimiento de comercio por fortuna no dejó afectación en ninguna persona, no obstante, la onda explosiva ocasionó daños en la fachada del local. Gracias a la reacción de una patrulla de la policía del CAI de la comuna seis fueron capturadas, dos personas quienes presuntamente habrían sido los autores materiales del hecho” dijo el coronel Héctor Jairo Betancourt.

Entre tanto, investigadores de Policía Judicial adelantan las averiguaciones a través de recolección de evidencias y testimonios con el fin de esclarecer los móviles de este atentado con explosivos, aunque no se descarta un posible caso de extorsión contra el sector comercio de Neiva.



Los dos hombres capturados de 29 y 33 años de edad respectivamente quedaron a disposición de la Fiscalía Local de Neiva para que respondan por el delito de terrorismo.