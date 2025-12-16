A la cárcel adolescente de 17 años por el homicidio de dos menores en Neiva

Luego de cinco meses de investigación y seguimiento, la Policía aprehendió a un adolescente de 17 años señalado de ser el presunto responsable del asesinato de dos menores de 14 y 15 años de edad, hechos ocurridos en el mes de julio del presente año en la vereda el Venado, en el norte de Neiva.

Según información de las autoridades, el adolescente acusado habría disparado un arma de fuego contra la humanidad de los menores Valentina Ospina y Jesús Adrián Sandoval, quienes alcanzaron a ser llevados con signos vitales a un centro asistencial y fallecieron como consecuencia de las heridas.

“Fueron cinco meses de investigación, donde nuestros investigadores de la seccional criminal con el CTI de la Fiscalía logran el esclarecimiento del caso que en su momento conmocionó a Neiva logrando la aprehensión de un adolescente en el barrio Chicalá de Neiva, como el presunto responsable de haberle disparado el pasado 13 de julio a dos menores de edad en la vereda El Venado”, dijo el coronel Héctor Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Añadió el coronel Betancourt que al joven, un fiscal especializado para menores le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y heterogéneo, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.



El imputado de 17 años de edad quedó bajo custodia y protección integral en el Centro Especializado para Adolescentes denominada (Fundación Picachos de Neiva), donde cumple medida privativa de la libertad.