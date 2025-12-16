En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel adolescente de 17 años por el homicidio de dos menores en Neiva

A la cárcel adolescente de 17 años por el homicidio de dos menores en Neiva

Los hechos ocurrieron el 13 de julio del presente año en la vereda El Venado norte de Neiva.

Publicidad

Publicidad

Publicidad