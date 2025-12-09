Supersalud intervendrá por un año la Unidad de Salud de Ibagué por riesgos para pacientes

Publicidad
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata y la intervención forzosa administrativa por un año de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E., tras confirmar un deterioro progresivo en la operación de la entidad y la persistencia de fallas críticas que ponían en riesgo la seguridad de los pacientes.
De acuerdo con la Supersalud, durante múltiples auditorías realizadas entre 2023, 2024 y 2025, se evidenciaron vulneraciones reiteradas a las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estas deficiencias no fueron corregidas pese a los requerimientos formales, los planes de mejora y los seguimientos ordenados por el ente de control.
Las fallas detectadas abarcan problemas graves en la atención en salud, la gestión administrativa, los procesos jurídicos, la situación financiera y la infraestructura hospitalaria, afectando directamente la accesibilidad, la calidad y la seguridad del servicio para los pacientes de Ibagué.
Es ante estos hechos que la Supersalud tomó las siguientes decisiones:
Adicionalmente, la doctora Edilma Isabel Hurtado deberá presentar en un plazo máximo de 30 días un plan de acción integral que aborde los riesgos más críticos de la E.S.E., orientado a recuperar la calidad y seguridad en la atención, fortalecer las prácticas asistenciales, garantizar talento humano competente y pago oportuno, actualizar el REPS, asegurar el mantenimiento hospitalario, restablecer la estabilidad financiera y recuperar la gobernanza institucional con criterios de transparencia y cumplimiento normativo.
La superintendencia realizará un monitoreo permanente durante toda la intervención para restablecer la estabilidad de la E.S.E. y proteger el derecho fundamental a la salud de los habitantes de Ibagué y su área de influencia.