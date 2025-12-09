Supersalud intervendrá por un año la Unidad de Salud de Ibagué por riesgos para pacientes

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión inmediata y la intervención forzosa administrativa por un año de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E., tras confirmar un deterioro progresivo en la operación de la entidad y la persistencia de fallas críticas que ponían en riesgo la seguridad de los pacientes.

De acuerdo con la Supersalud, durante múltiples auditorías realizadas entre 2023, 2024 y 2025, se evidenciaron vulneraciones reiteradas a las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estas deficiencias no fueron corregidas pese a los requerimientos formales, los planes de mejora y los seguimientos ordenados por el ente de control.

Las fallas detectadas abarcan problemas graves en la atención en salud, la gestión administrativa, los procesos jurídicos, la situación financiera y la infraestructura hospitalaria, afectando directamente la accesibilidad, la calidad y la seguridad del servicio para los pacientes de Ibagué.

Es ante estos hechos que la Supersalud tomó las siguientes decisiones:



Remover de manera inmediata a la gerente y a todos los miembros de la Junta Directiva.

Designar a la doctora Edilma Isabel Hurtado Cardona como agente especial interventora, quien asume desde hoy la representación legal y la administración de la entidad.

Ordenar acciones urgentes para garantizar la prestación segura, oportuna y continua de los servicios de salud.

Adicionalmente, la doctora Edilma Isabel Hurtado deberá presentar en un plazo máximo de 30 días un plan de acción integral que aborde los riesgos más críticos de la E.S.E., orientado a recuperar la calidad y seguridad en la atención, fortalecer las prácticas asistenciales, garantizar talento humano competente y pago oportuno, actualizar el REPS, asegurar el mantenimiento hospitalario, restablecer la estabilidad financiera y recuperar la gobernanza institucional con criterios de transparencia y cumplimiento normativo.



La superintendencia realizará un monitoreo permanente durante toda la intervención para restablecer la estabilidad de la E.S.E. y proteger el derecho fundamental a la salud de los habitantes de Ibagué y su área de influencia.