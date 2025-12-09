Dimayor confirmó cambio importante en la Liga BetPlay 2026; hinchas lo celebran

Restan cuatro partidos (la final de Copa y Liga) para cerra la temporada 2025 del fútbol profesional colombiano y desde este diciembre la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) empezó a planificar el 2026 con cambios importantes pensando en los compromisos que habrá por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.



Estos son los cambios que tendrá la Liga BetPlay en 2026

En cabeza del presidente Carlos Mario Zuluaga, la Dimayor anunció cambios en el calendario de la Liga y cambios en las fechas, entre esas, la de clásicos que no funcionará en esta nueva temporada y solo se disputarán un total de 19 en la fase de todos contra todos.

El cambio más importante -celebrado por todos los hinchas- fue la eliminación de los cuadrangulares y el regreso de los famosos ‘mata mata’ de playoff en fases de cuarto, semifinal y final.

Carlos Mario Zuluaga y sus retos en la Liga BetPlay // Fotos: AFP y La Equidad

“El otro año tendríamos el todos contra todos sin fechas de clásicos, con un total de 19 fechas, tendríamos formato play offs, no habrá cuadrangulares y eso nos lleva a que el campeón se defina el 5 de junio, que es lo que estamos buscando”, dijo el presidente de la Dimayor en Win Sports.

Por ahora, son los únicos cambios anunciados de cara a la temporada 2026, mientras se define al nuevo campeón entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla en este mes de diciembre.



Liga BetPlay // Foto: AFP

Pasaron ochos años sin series de playoff

Este anuncio ha sido celebrado por todos los hinchas, que, desde hace años, han pedido el regreso de esta definición del torneo. La última vez que se hizo fue en 2018 cuando salió campeón en esa ocasión el Junior de Barranquilla. Pero, por ejemplo, en el cuadro a la final del primer semestre hubo duelos entre equipos como Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali o América de Cali aumentando la emoción de los compromisos.