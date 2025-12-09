Nueva imagen del volcán Puracé causó preocupación: esto dijo sobre la situación el SGC

Amanecía en el departamento de Cauca este martes, 9 de diciembre, cuando sobre las 6:00 de la mañana a la distancia varios habitantes avistaron una columna de humo de 1.000 metros de altura en el volcán Puracé, una imagen que preocupó a algunas personas sobre la peligrosidad de la situación en la región.

Sin embargo, a través de un comunicado, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que “son situaciones normales por el estado en que se encuentra”, es decir, esta imagen de la columna de humo suele ser parte de un volcán en alerta naranja, pero no significa un aumento en el riesgo ni una disminución de la situación, más allá de lo imponente que puede llegar a ser la imagen.

“Algunas de las señales sísmicas estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza que se dispersaron preferencialmente hacia el suroriente, de acuerdo con la dirección de los vientos. Se destaca la ocurrida a las 6:01 a.m. del día de hoy, que alcanzó una altura de 1000 metros sobre la cima del volcán”, explicaron.

Imagen del volcán Puracé // Foto: SGC

¿En qué situación se encuentra el volcán Puracé?

La actividad en el volcán, según el SGC, se ha mantenido “estable” en alerta naranja sin mayor variación, por el momento. Informaron de una importante emisión de dióxido de azufre en un radio de 250 kilómetros, por ejemplo, con reportes en la vereda Chapío y un aumento de temperatura en la zona del cráter a raíz de estos gases calientes.



“Con base en lo anteriormente expuesto, desde el SGC recomendamos no acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y seguir atentamente la evolución del proceso actual por medio de los boletines extraordinarios y la información publicada en nuestros canales oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”, puntualizaron, pidiendo tranquilidad a la ciudadanía en esta situación.