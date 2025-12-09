En vivo
Blu Radio  / Nación  / Nueva imagen del volcán Puracé causó preocupación: esto dijo sobre la situación el SGC

Nueva imagen del volcán Puracé causó preocupación: esto dijo sobre la situación el SGC

Este volcán, ubicado cerca de Popayán, se mantiene en alerta naranja con monitoreo constante del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD).

