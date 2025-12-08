En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Japón
Jossimar Calvo
Plan retorno
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Nuevo video del volcán Puracé: columna de ceniza alcanzó 700 metros

Nuevo video del volcán Puracé: columna de ceniza alcanzó 700 metros

La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 viene presentando cambios paulatinos en su actividad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad