Así se ve el volcán Puracé desde arriba en plena alerta naranja

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), realizó un sobrevuelo técnico para evaluar el estado del cráter del volcán Puracé y los cambios recientes en su actividad. La operación se desarrolló con apoyo del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP) y del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM).

Para la misión, una aeronave C-90 despegó desde Bogotá equipada con sensores electro-ópticos. Desde el aire recogió datos de la superficie, la boca del volcán y la emisión de gases y ceniza, información que luego fue georreferenciada y entregada al SGC y a la UNGRD para reforzar el monitoreo constante del Puracé y facilitar decisiones en la atención de emergencias.

Sobrevuelo al volcán Puracé, en Cauca Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, recordó que el Puracé es “uno de los volcanes mejor instrumentados del país” y explicó que, aunque la alerta naranja refleja un aumento en la actividad interna, no implica una erupción inminente. “No es inminente que haya una erupción, pero debemos aumentar las precauciones. Es una realidad que aumenten las probabilidades de que haya un proceso eruptivo, por eso se cambia el nivel de alerta”, señaló.

La situación se mantiene estable desde el sábado, lo que llevó a la convocatoria de un Comité Nacional de Manejo extraordinario. Entre sus decisiones están el aumento de precauciones, el preposicionamiento de capacidades militares y civiles, y la evacuación preventiva inmediata de las familias ubicadas en los perímetros de mayor riesgo.



“Teniendo los mapas de amenaza que tenemos del volcán, tenemos la recomendación de evacuar esos perímetros (…) serían cerca de 70 familias. La invitación es a que comiencen el proceso de evacuación. Esto es una orden que da el alcalde”, enfatizó Carrillo.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró que mantiene todas sus capacidades aéreas y tecnológicas disponibles para proteger a la población y mitigar cualquier amenaza mientras continúa el seguimiento estricto a la evolución del volcán Puracé.