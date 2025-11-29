En video: alerta naranja en el volcán Puracé tras aumento de actividad volcánica

El municipio de Puracé, en el departamento del Cauca, inició una fase crítica dentro de su plan de gestión del riesgo luego del incremento reciente de actividad volcánica en el macizo Puracé, clasificado en alerta Naranja.

El Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación inmediata de la Zona 1, reconocida como área de amenaza alta, debido a movimientos sísmicos frecuentes, emisiones significativas de gases y presencia constante de ceniza en distintos puntos del territorio.

En ese sector viven cerca de 70 personas, quienes recibieron comunicación directa de las autoridades municipales para emprender una salida ordenada y preventiva.

La responsabilidad de emitir esa orden recae exclusivamente en el municipio, siguiendo los lineamientos que cobijan su autonomía administrativa frente a situaciones de este tipo.



Emiten alerta naranja por volcán Puracé tras aumento de actividad volcánica Foto: captura de video

Gobierno central y entidades de respuesta activan protocolos

Mientras el municipio implementa su plan de acción, el Gobierno nacional junto con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres inició un proceso de alistamiento y preposicionamiento de recursos para atender cualquier escenario posible.

Equipos operativos, logísticos y técnicos se mantienen en estado de disponibilidad para fortalecer la respuesta local si el comportamiento del volcán muestra variaciones adicionales.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres enviará una comisión técnica especializada con el propósito de reforzar el monitoreo directo, estudiar el entorno y revisar necesidades inmediatas relacionadas con rutas de evacuación, puntos seguros, comunicación comunitaria y medidas de protección.

Recomendaciones para la comunidad