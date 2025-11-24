VIDEO: volcán entra en erupción después de 12.000 años; así se ve

El volcán Hayli Gubbi, situado en el noreste de Etiopía, entró en erupción durante varias horas, por primera vez en casi 12.000 años, indicó el Centro de Observación de Cenizas Volcánicas de Toulouse (VAAC).

El volcán, que emitió densas columnas de humo, se encuentra a unos 800 kilómetros al noreste de la capital, Adís Abeba, cerca de la frontera con Eritrea.

Hayli Gubbi, concretamente, está ubicado en el valle del Rift, una zona de grandes perturbaciones geológicas debido al encuentro de dos placas tectónicas y una gran actividad volcánica.

Registros de una de una toma satelital meteorológica mostraron el momento en que el volcán Hayli Gubbi hizo erupción:



El programa mundial de vulcanismo de la Institución Smithsonian afirmó no tener constancia de ninguna erupción volcánica de Hayli Gubbi desde el Holoceno, el período que comenzó hace unos 12.000 años al final de la última glaciación.

Simon Carn, vulcanólogo y profesor de la Universidad de Michigan, indicó en Bluesky que Hayli Gubbi "no registró ninguna erupción durante el Holoceno".



¿Erupción del volcán Hayli Gubbi dejó víctimas?

Según el VAAC, el volcán, que culmina a unos 500 metros de altitud, entró en erupción el pasado domingo, 23 de noviembre, expulsando densas columnas de humo que alcanzaron los 14 kilómetros de altitud.

Publicidad

Este fenómeno duró varias horas y terminó sobre la tarde del domingo.

Columnas de humo sobrevolaron Yemen, Omán, India y el norte de Pakistán, según el VAAC.

Hasta el momento, las autoridades no han comunicado ningún balance de víctimas por la erupción de este volcán, que se encuentra en una zona remota y poco poblada.