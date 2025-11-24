En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / VIDEO: volcán entra en erupción después de 12.000 años; así se ve

VIDEO: volcán entra en erupción después de 12.000 años; así se ve

El volcán entró en erupción expulsando densas columnas de humo que alcanzaron aproximadamente 14 kilómetros de altitud en un fenómeno que duró varias horas.

Histórico: volcán de aproximadamente 120.000 años entra en erupción por primera vez en Etiopía
La erupción alzó una cortina de humo de varios kilómetros de altitud.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad