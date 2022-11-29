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Blu Radio  / Volcán

Volcán

erupción del monte Anak Krakatau.
Mundo

Impresionantes videos muestran la furia del volcán Anak Krakatau: hizo erupción durante horas

erupción del volcán Kilauea.jpg
Mundo

Erupción épica en Hawái: volcán Kīlauea lanzó fuente de lava de más de 90 metros; quedó en video

El inquietante mensaje que publicó mujer antes de morir al caer 600 metros en volcán
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El inquietante mensaje que publicó mujer antes de morir tras caer 600 metros en volcán: un video

Turistas, atrapados en un volcán.jpg
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Les prohibieron subir volcán e igual lo hicieron; quedaron atrapados en una erupción

Volcán de Lodo en San Juan de Urabá
Antioquia

Siguen daños en las vías y el acueducto tras erupción de volcán de lodo en San Juan de Urabá

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Erupción de volcán en San Juan de Urabá deja 1.200 personas afectadas por obstrucción de vía

Nueva imagen del volcán Puracé
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Histórico: volcán de aproximadamente 120.000 años entra en erupción por primera vez en Etiopía
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Erupción del volcán Semeru, en Indonesia
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Quedó grabado: volcán hizo erupción en una isla mientras varias personas presenciaban la escena

Lago de Atitlán
Turismo

El país con 37 volcanes que está a 3 horas de Bogotá; también tiene la ‘Atlántida Maya’

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