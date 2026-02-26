Erupción de volcán en San Juan de Urabá deja 1.200 personas afectadas por obstrucción de vía

Continúa la evaluación de los daños por parte de las autoridades de lo que dejó una erupción de volcán de lodo —conocida técnicamente como diapiro— registrada en la tarde del miércoles y que generó problemas en infraestructura clave de San Juan de Urabá, manteniendo con dificultades de movilidad y agua potable a cerca de 1.200 habitantes.

En las últimas horas, equipos técnicos de esta entidad de gestión del riesgo, con ingenieros civiles y geólogos, realizan inspecciones en terreno, donde pudieron constatar que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales, pero verifican reportes ciudadanos sobre posibles afectaciones a animales.

El director del Dagran, Daniel Galeano, explicó que el fenómeno se presentó entre el casco urbano y el corregimiento de San Juancito, donde la expulsión de material arcilloso afectó la vía que comunica a varias comunidades y comprometió la tubería del acueducto veredal, por las altas temperaturas.

"Es posible que si bien es cierto lo que se produjo ayer fue por la densidad de los suelos y el metano que al salir a la superficie genera esa llamada de humo, pues si bien es cierto y se sigue saliendo el gas metano hacia el exterior, pues pudiese presentarse otras erupciones y otros sucesos que es lo que queremos prevenir y estar muy pendientes con la comunidad para evitar cualquier riesgo adicional", indicó.



Así las cosas, el principal impacto se concentra en el bloqueo de la vía entre San Juan, San Juancito y el sector Siete Vueltas, incomunicando a dos corregimientos, así como en la obstrucción del acueducto que abastece al municipio, pues el líquido vital Máximo alcanzará hasta las 6 de la mañana de este viernes.

"Afortunadamente, los tanques donde ellos almacenan estaban llenos y no tenemos agua aproximadamente. Si le damos un buen uso hasta seis de la tarde o seis de la mañana, porque mucha gente cuando se entera de que no vamos a tener el servicio, entonces empieza a abastecerse", dijo en Mañanas Blu.

Sobre las tres viviendas que fueron evacuadas por la llamarada de fuego asociada a la liberación de gas metano, las autoridades aclararon que eran casas de recreo, por lo que no hay familias damnificadas.

Por lo pronto, la Gobernación de Antioquia anunció que evalúa una variante vial, teniendo en cuenta que este tramo era para el abastecimiento de alimentos luego del colapso del puente Mulatos.