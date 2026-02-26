"Entendíamos que el volcán era inactivo": alcaldesa de San Juan de Urabá tras erupción

La alcaldesa de San Juan de Urabá, Julia Medrano, aseguró que la administración municipal no tenía reportes sobre una posible erupción, pues el volcán era considerado inactivo. “Teníamos entendido que el volcán era inactivo”, afirmó en entrevista con Blu Radio, al explicar por qué la planta de tratamiento del acueducto está ubicada en inmediaciones del lugar.

Según la mandataria, la cercanía del fenómeno con la infraestructura hídrica genera preocupación. “Muy cercano a la planta de tratamiento de acueducto de San Juan”, reiteró, y subrayó que dentro de las medidas preventivas no existían alertas que anticiparan un evento de esta magnitud en el municipio.

Medrano describió que la erupción expulsó grandes cantidades de lodo que afectaron la movilidad rural. “El lodo que botó fue impresionante, tapó una vía de acceso a zona rural”, señaló, al advertir que la recuperación de la normalidad tomará tiempo debido al impacto en corredores estratégicos.

De acuerdo con sus estimaciones, el material se extendió por cerca de tres hectáreas. “Más o menos 3 hectáreas de esparcimiento de lodo, incluida esa vía, donde por unos 300 o 400 metros pasa la conducción de acueducto”, precisó, lo que mantiene bajo monitoreo la red de distribución de agua potable.



En cuanto al servicio, la alcaldesa explicó que el municipio cuenta con reservas temporales. “Los tanques donde se almacena el agua estaban llenos, entonces tenemos agua hasta las 6 de la tarde o 6 de la mañana, dependiendo del uso que le demos”, indicó, haciendo un llamado al consumo responsable mientras se evalúan posibles afectaciones.

Finalmente, sostuvo que, históricamente, no se había conocido antecedentes de una erupción. “Nunca se habló de una erupción, nunca se escuchó un comentario. Se dijo de una actividad pequeñita que no llamó la atención”, afirmó, y añadió que quienes estaban cerca relataron que el volcán comenzó a rugir de forma repentina, en un hecho que sorprendió a la comunidad.